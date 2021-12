Segeberger mit gefälschten Impfpässen erwischt - Polizei ermittelt

Kreis Segeberg

Mehrere gefälschte Impfausweise sind in der vergangenen Woche im Kreis Segeberg aufgefallen, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag mitteilt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Parallel meldet der Kreis 132 neue Infektionen am Wochenende – und drei weitere Todesfälle.

Gefälschte Impfausweise in Segeberger Apotheken vorgelegt

Offenbar versuchten in der vergangenen Woche mehrere Segeberger, ein Impfzertifikat zu erhalten und legten dafür einen gefälschten Impfausweis vor. Bereits am Freitag legte ein Paar, 37 und 40 Jahre alt, aus Norderstedt in einer Apotheke Impfausweise vor, bei denen es sich nach Polizeiangaben um Fälschungen handeln dürfte.

Bereits am Tag zuvor war auch eine Mitarbeiterin einer Apotheke in Tangstedt (Kreis Stormarn) stutzig geworden, als ein 42-Jähriger einen Impfausweis vorlegte, der Auffälligkeiten aufwies, teilt Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Segeberg, am Montag mit.

Am Mittwoch, 1. Dezember, war zudem einem Arzt in Henstedt-Ulzburg der Impfpass eines 52-jährigen Norderstedters komisch vorgekommen. Eine Rücksprache mit der Praxis, die die Impfung verabreicht haben sollte, ergab: Der Mann war dort kein Patient.

Verdächtige versuchten Impfzertifikate zu erhalten

Am selben Tag flog auch der Versuch einer 38-Jährigen auf, sich ein digitales Impfzertifikat in einer Norderstedter Apotheke ausstellen zu lassen. Eine Rücksprache mit der Arztpraxis bestätigte auch hier den Verdacht des Apothekers – die Frau war dort nicht bekannt.

In den meisten öffentlichen Bereichen muss inzwischen ein Impf- oder Genesennachweis vorgelegt werden, inzwischen selbst im Einzelhandel. Damit steigt der Druck auf Ungeimpfte. Wer jedoch einen falschen Impfausweis vorlegt und dabei erwischt wird, hat ein Strafverfahren am Hals, betont Polizeisprecher Lars Brockmann.

Gegen die Beschuldigten in den genannten Fällen werde nun unter anderem wegen Verdachts auf Urkundenfälschung ermittelt. Alle Impfausweise wurden sichergestellt, so Brockmann. „Wir müssen nun beobachten, wie sich das weiter entwickelt“, sagt der Polizeisprecher. Bisher bewegten sich die bekannten Fälle von Impfpassfälschungen noch in geringen Zahlen.

Strafverfahren wegen Verdacht auf Urkundenfälschung

Im November, so Brockmann, seien landesweit etwa 100 gefälschte Impfausweise aufgefallen. Etwa ein Viertel davon im Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg – also in den Kreisen Pinneberg und Segeberg. Die Polizei wolle deutlich machen: Wer einen gefälschten Impfausweis vorlegt und erwischt wird, der hat ein Strafverfahren am Hals. Woher die gefälschten Impfpässe kommen, sei noch nicht bekannt.

Parallel meldet der Kreis Segeberg am Montag drei weitere Todesfälle in Folge einer Coronainfektion vom Wochenende. Verstorben sind demnach zwei Männer, 70 und 81 Jahre alt, sowie eine 81-jährige Frau. Der 70-Jährige hatte nach Kreisangaben bereits in einem Hamburger Pflegeheim gelebt, war jedoch im Kreis Segeberg gemeldet. Die beiden 81-Jährigen hatten keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung. Damit steigt die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen auf 186 im Kreis Segeberg.

132 neue Coronainfektionen und drei Tote im Kreis Segeberg

Im Krankenhaus werden außerdem 16 Coronapatienten behandelt, davon zwei intensivmedizinisch – einer weniger als am Freitag. Über das Wochenende wurden zudem 132 neue Coronainfektionen bestätigt im Kreis Segeberg, 59 davon allein am Montag. Die Zahl der aktuell Infizierten aber ist leicht gesunken: 693 Menschen sind es am Montag, 12 weniger gegenüber Freitag.

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Menschen in Quarantäne von 710 am Freitag auf 592 am Montag. Auch die 7-Tage-Inzidenz geht etwas zurück auf 130,6 neue Ansteckungen (Freitag: 135,3) pro 100.000 Einwohner im Kreis binnen einer Woche.