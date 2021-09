Segeberger rufen um Hilfe für ihre bedrohten Familien in Afghanistan

Kreis Segeberg

Plötzlich ist Weltpolitik ganz nah: Segeberger und Stormarner haben sich Hilfe suchend an den CDU-Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann (CDU) aus Seth gewandt. Sie haben Angehörige in Afghanistan, die das Taliban-Regime mit dem Tode bedrohe oder schon ermordet habe.

Ende August, mit der Machtübernahme der Taliban, hatte die Bundesregierung Evakuierungsflüge aus der Hauptstadt Kabul eingestellt. Zurück blieben Afghanen, die unter anderem für die Bundeswehr gearbeitet hatten – und nun Racheakte der islamistischen Taliban fürchten.

Storjohann: „Erschütternde Geschichten aus Afghanistan gehört“

„Ich habe erschütternde Geschichten gehört“, berichtet Storjohann. „Wenn die ganze Familie von den Taliban gesucht wird, oder Ehefrau und Kinder in Kabul festsitzen und die Familie Drohbriefe bekommt, ist dies eine für uns kaum vorstellbare Situation.“

Die Gefahr sei für diejenigen groß, die selbst oder deren Familienangehörige für die afghanische Regierung, Nichtregierungsorganisationen oder die NATO-Truppen gearbeitet hätten.

Hilferuf eines Norderstedters

Ein Hilferuf kam aus Norderstedt. Ein Afghane war während seines Studiums dorthin geflohen, weil ihn die Taliban bedroht hätten. Der Mann mache sich Sorgen um seine Familie in Afghanistan. Alle acht Brüder hatten studiert, waren für die NATO-Truppen oder die afghanische Regierung tätig, bis hoch ins Präsidentenbüro, berichtet Ariane Wessel, Mitarbeiterin von Storjohann.

Drei Brüder seien vor Jahren von den Taliban verschleppt und ermordet worden. Drei andere Brüder versteckten sich in Kabul, weil die Taliban sie suchten. Zur verheirateten Schwester sei der Kontakt verloren gegangen, sie sei auf der Flucht.

Taliban haben Familie in Afghanistan Drohbriefe geschickt

Ein Afghane einer anderen Familie lebt ebenfalls in Norderstedt. Frau und Kinder (9 und 11) in Kabul würden von den Taliban gesucht und mit dem Tod bedroht, genauso wie seine Schwiegereltern in Kabul. Er hoffe auf Familienzusammenführung.

„Ich habe seit acht Jahren meine Frau und Kinder nicht gesehen“, sagt er KN-online. „Im Februar haben die Taliban an meinen Schwiegervater einen Drohbrief geschickt.“

Morddrohungen erhalten

Auch aus Tangstedt meldete sich eine Frau. Sie sorgt um ihren Bruder und dessen Familie in Afghanistan. Der Jurist habe für die Regierung gearbeitet, sei später in der Prüfungskommission des Militärs tätig gewesen.

„Von Juni 2018 bis Mai 2019 war mein Bruder als Leiter der Provinzkommission für Wahlbeschwerden tätig und hatte 2019 mehrere Morddrohungen von den Taliban erhalten“, berichtet die Frau.

Einst eine von Deutschen erbaute Brücke verteidigt

„Mein Bruder hält sich in Afghanistan versteckt. Wir alle fürchten um sein Leben. Seine Frau, seine sieben Kinder und unsere Mutter sind bei meinem zweiten Bruder untergebracht.“

Der vierte Fall: Eine Gruppe Ortskräfte aus Kunduz in Afghanistan hatte eine von Deutschen gebaute Brücke verteidigt. Deren früherer Kommandant lebt seit 2017 mit seiner Familie in Bargteheide, setzt sich nun für Landsleute ein. Darunter ist die Familie seines Bruders, der der neue Kommandeur geworden war. „Insgesamt hat er mir 27 Personen genannt, für 18 hat er Daten der Kämpfer und deren Familienangehörige, die wir an das Auswärtige Amt weitergegeben haben“, sagt Ariane Wessel.

Versucht über Auswärtiges Amt zu helfen

Storjohann sagt, er könne verstehen, dass die Menschen vor Angst nicht mehr schlafen könnten. „Ich habe mit meinem Büro in Berlin versucht zu helfen, so gut es ging.“ Details zu den Personen wurden an das Auswärtige Amt übermittelt. Dort würden Listen mit Personen für die Einreise nach Deutschland erstellt.

Das Auswärtige Amt richtet nach eigenen Angaben seinen Fokus auf deutsche Staatsangehörige, auf Ortskräfte für deutsche Stellen, sowie auf von der Bundesregierung identifizierte und besonders gefährdete und Afghanen, denen bis zum Ende der Evakuierungsaktion eine Ausreise mit der Bundeswehr in Aussicht gestellt worden ist.

Grünen-Antrag für großzügige Aufnahme war abgelehnt worden

Der Bundestag hatte zwar schon am 23. Juni über einen Antrag der Grünen gesprochen, ein Gruppenverfahren zur „großzügigen Aufnahme afghanischer Ortskräfte einzuführen, die für deutsche Behörden und Organisationen arbeiten oder gearbeitet haben“. Doch CDU/CSU, SPD sowie AfD hatten laut Bundestagsprotokoll den Antrag abgelehnt.

„Leider konnte wohl niemand von den Personen, die wir betreuen, noch in einem der Evakuierungsflüge entkommen. Dafür war es einfach zu spät“, bedauert Storjohann. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Menschen ein Visum erhalten und freue mich, sie hoffentlich irgendwann in Schleswig-Holstein begrüßen zu können.“

Asyl-Landesunterkunft in Bad Segeberg bietet Platz

Das wäre ortsnah möglich. Schleswig-Holstein hat in seiner Geflüchteten-Unterkunft im Levo-Park in Bad Segeberg bereits Afghanen untergebracht.