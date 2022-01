Zwei Jahre Corona-Epidemie im Kreis Segeberg, immer neue Rekordzahlen mit einer Inzidenz um 1000, am Montag erneut ein Todesfall, und Bürger, die schimpfen: „Die Nerven im Infektionsschutz liegen blank“, sagt Sabrina Müller, Pressesprecherin des Kreises Segeberg.

Von Gerrit Sponholz