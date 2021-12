Kreis Segeberg

Ein großes Rad dreht der Kreis Segeberg im nächsten Jahr. Fast eine halbe Milliarde Euro will er ausgeben, viel investieren und Personal aufstocken. Die laufenden Ausgaben können bezahlt werden, für die Investitionen müssen hohe Kredite aufgenommen werden.

Unter anderem werden 2022 für die Erschließung letzter Wohneinheiten mit Glasfaser, in einem ersten Schritt, 5 Millionen Euro ausgeben. Für das fast bezugsfertige Verwaltungsgebäude in der Rosenstraße in Bad Segeberg sind in dem Jahr 5,3 Millionen Euro fällig, für die Kreis-Förderschulen 6,1 Millionen Euro, und für Kreisstraßenbau 8 Millionen Euro.

Kreis Segeberg investiert 2022 rund 50 Millionen Euro

Der Kreis fördert auch kleinere Projekte, wie die Modernisierung des Kleinen Theaters am Markt in Wahlstedt mit fast einer halben Million Euro und die Fachkräftegewinnung in Kindergärten.

Zur letzten Sitzung des Jahres traf sich der Kreistag am Donnerstag in der Kreissporthalle in Bad Segeberg - die auch bald saniert werden soll. Quelle: Klaus J. Harm

„Wir haben da einiges vor der Brust“, sagte Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) während der Kreistagssitzung in der Kreissporthalle in Bad Segeberg. Investiert würden rund 50 Millionen Euro, etwa ein Drittel davon an Dritte, damit wiederum diese investieren – gezahlt werden also Zuschüsse.

Kreisverwaltung Segeberg hat über 1000 Stellen

Rund 32 Vollzeitstellen werden 2022 neu geschaffen, gut sechs abgebaut und 15 befristete Stellen entfristet oder verlängert. Damit verfügt die Kreisverwaltung im nächsten Jahr über rund 1058 Vollzeitstellen, inklusive der rund 250 Stellen für Auszubildende, Abordnungen und Freiwilliges Soziales Jahr. 2017 hatte die Kreisverwaltung noch 783 Stellen.

Rund 60 Millionen Euro kostet den Kreis das Personal. Die Personalaufwendungen seien gestiegen, etwa weil viele gesetzliche Aufgaben hinzugekommen seien oder weiterentwickelt werden müssten, sagte Schröder.

Segebergs Landrat Schröder: Verwaltungsarbeit wird immer schwieriger

„Wir leiden unter den Vorgaben aus Gesetzen und Urteilen, es wird immer komplizierter“, sagte Schröder. „Wir werden uns als Gesellschaft fragen müssen: Müssen wir all diese Aufgaben so haben? Wir verwalten uns ein Stück weit zu Tode“. Herausfordernd werde sein, alle Stellen wegen des Fachkräftemangels besetzen zu können.

Landrat Jan Peter Schröder: „Wir haben 2020 da einiges vor der Brust.“ Quelle: Klaus J. Harm

Wohl auch deshalb fiel es Schröder nicht schwer, einen pauschalen Personalkostendeckel einzubauen. Vorsorglich wird der Personaletat um 1,9 Millionen Euro (drei Prozent) gekürzt. Einen Weg, den Holger Weihe (Linke) kritisierte – weshalb die Fraktion gegen den Haushalt stimmte.

Große Einigkeit unter Segeberger Kreistagsfraktionen

Ansonsten herrschte große Einigkeit unter den Fraktionen. Bei den laufenden Geschäften wird der Kreis wohl ein Mini-Plus erwirtschaften. Um aber die Investitionen bezahlen zu können, muss er netto Kredite von 35,7 Millionen Euro aufnehmen.

Zu Gast war auch eine Delegation des Partnergebietes Pölvamaa (Estland). Kreispräsident Claus Peter Dieck (oben, 2. von rechts) freute sich über rund 30 Jahre Partnerschaft zwischen Segeberg und der Region in Estland. Quelle: Klaus J. Harm

Die Verschuldung erreicht fast die 100-Millionen-Euro-Grenze und dürfte erheblich steigen in den nächsten Jahren. Allein das neue Verwaltungsgebäude Haus A mit Anbauten in Bad Segeberg etwa wird rund 50 Millionen Euro kosten – obwohl der Kreis in den nächsten Jahren prüfen will, wie viel Homeoffice möglich ist.

Kreis Segeberg ist bislang gut durch die Krise gekommen

Nicht angerührt wird für 2022 die zuvor gesenkte Kreisumlage, die die 95 Städte und Gemeinden dem Kreis überweisen müssen. Durch deren starke Finanzkraft, einem Berechnungsmaßstab, wächst die zu überweisende Summe ohnehin.

CDU-Fraktionschef Torsten Kowitz: „Wir sind bislang gut durch die Krise gekommen.“ Quelle: Klaus J. Harm

CDU-Fraktionschef Torsten Kowitz stimmte „mit Freude und Genugtuung zu“. Der Kreis unterstütze etwa Kitas bei der Gewinnung von Fachkräften. „Wir sind bislang gut durch die Krise gekommen.“

Segebergs Kreisumlagesätze und Personalkosten relativ niedrig

Das sah auch SPD-Fraktionsvorsitzende Edda Lessing so. Sie freute sich, wie viele andere auch, dass die Fraktionen in den Ausschüssen sehr einig gearbeitet hätten. „Über 90 Prozent der Beschlüsse waren einstimmig.“ Mehr Personal sei nötig, um die Verwaltung zu digitalisieren, und um Lücken etwa im Bereich Umwelt, Natur und Klimaschutz zu stopfen.

Edda Lessing, Chefin der SPD-Fraktion: „Über 90 Prozent der Beschlüsse waren einstimmig.“ Quelle: Klaus J. Harm

Klaus-Peter Schroeder (FDP) hob hervor, Segeberg habe einen der niedrigsten Hebesätze für die Kreisumlage im Land und „geringe Personalkosten pro Einwohner.“ Der Glasfaserausbau helfe kleinen Gemeinden. Er lobte, dass die Investitionen nur 30 und nicht 60 Jahre abgeschrieben würden. „Nachfolgende Generationen müssen nicht an Schulden leiden.“

Investitionen zu Teilen mit Schulden erkauft

Julian Flak, neuer AfD-Fraktionsvorsitzender, sah „in schwierigen Zeiten einen guten Haushalt aufgestellt, zum Teil aber auch mit Schulden erkauft.“

Arne Hansen (Grünen-Fraktion) freute sich über den starken Ausbau im Busverkehr, etwa für den neuen Stadtverkehr für Kaltenkirchen und dessen Einbindung in den Hamburger Verkehrsverbund.

Kreis Segeberg schreibt im laufenden Haushalt wohl schwarze Null

Holger Weihe (Linke) stieß sich am Personaldeckel. Rainer Schuchardt (Freie Wähler) sorgte sich wegen zunehmender Neuverschuldung. Maren Berger (WI-SE) sah es als „große Leistung, dass 2022 wohl eine schwarze Null geschrieben wird“ im laufenden Geschäft.

Alle Politiker lobten die Arbeit der Kreisbeschäftigten, etwa im Infektionsschutz und der Kämmerei. Kreispräsident Claus-Peter Dieck (CDU) stimmte mit ein. „Wir sind gut durch das Jahr gekommen, und haben selten so einen großen Konsens gehabt.“