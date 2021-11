Segebergs Schulräte: An Krise war Franz-Claudius-Schule auch selbst Schuld

Bad Segeberg

Groß war die Aufregung unter Schülern und Eltern der Franz-Claudius-Schule im Sommer gewesen. Klassen seien zusammengelegt worden, war beklagt worden. Das lag an Lehrern, die ausfielen, aber auch am pädagogischen Konzept der Schule, erklärten nun beide Schulräte aus dem Kreis Segeberg während einer Sitzung des Kreisbildungsausschusses.

Mittlerweile seien viele Stellen wieder besetzt, und die Wogen weitgehend geglättet. Denn anders als während einer Sitzung im August in einer turbulenten Einwohnerstunde äußerten sich Schulangehörige diesmal nicht. Personelle Probleme gibt es aber weiterhin.

Im Sommer rollte Protestwelle rund um Franz-Claudius-Schule

Groß war im Sommer der Protest gewesen. Klassen hätten plötzlich bis zu 35 Schüler, das sei in Pandemiezeiten nicht tolerierbar. Lehrkräfte seien pädagogisch nicht in der Lage, die Kinder adäquat zu unterrichten. Es fehle ein Lehrerersatzpool.

Schulrat Odert Schwarz klärte die Kreispolitiker nun über die Hintergründe auf. Demnach begann die Aufregung kurz vor den Sommerferien. Vierte Klassen wurden zusammengelegt. „Es lag aber nicht an einer mangelnden Lehrerzahl“, betonte Schwarz. Indirekt gibt er zu verstehen: Daran trägt die Schule selbst Schuld.

Franz-Claudius-Schule: Zu wenig Lehrer, um kleine Klassen bilden zu können

„Sie wollte immer kleine Gruppen bilden.“ Doch das Land bemisst die zustehende Lehrerzahl immer nach der Gesamtschülerzahl. Zu Grunde gelegt wird eine Klasse mit 22 Schülern. Die Franz-Claudius-Schule hatte aber Klassen mit 17, 18 oder 19 Schülern gebildet.

Das Problem der Franz-Claudius-Schule: „Irgendwann konnte sie sich immer kleinere Klassen nicht mehr leisten.“ Denn die zusätzlich notwendigen Lehrerstellen gab es ja nicht. Deshalb seien letztlich mehrere kleine vierte Klassen zu weniger großen zusammengelegt worden. Die Aufregung der Eltern konnte Odert Schwarz nachvollziehen. Nicht zuletzt, weil die Zusammenlegung in die Coronazeit fällt.

Kurz vor Start des neuen Schuljahrs fehlten Franz-Claudius-Schule plötzlich vier Lehrkräfte

Die Krise verschärfte sich in der letzten Ferienwoche. Überraschend, so Schwarz, seien vier Lehrkräfte ausgefallen, aus verschiedenen Gründen. Doch woher sollte das Schulamt so schnell Ersatz holen?

Am Ende der Sommerferien seien alle verfügbaren Lehrkräfte bereits in Beschäftigungsverhältnissen, erklärte Schwarz. Deshalb habe die Schule entschieden, auch die dritten Klassen zusammenzulegen.

Segeberger Schulamt hatte vergeblich um Geduld gebeten

Das Schulamt habe vorher vergeblich die Beteiligten gebeten: „Warten Sie ab! Doch diese Zeit wurde uns nicht gegeben.“ Eltern seien dann an die Öffentlichkeit gegangen.

Schulrat Odert Schwarz: „Irgendwann konnte sich die Franz-Claudius-Schule immer kleinere Klassen nicht mehr leisten.“ Quelle: Nadine Materne

Alle hätten dann rotiert, um die Lücken zu stopfen. „Es haben sich Kräfte gemeldet, die Schule suchte, Kollegen stockten ihre Stundenzahl auf, das Schulamt hat Netzwerke aktiviert, studentische Hilfskräfte sprangen ein.“

„Franz-Claudius-Schule ist derzeit überbrummt“

Recht bald seien die Fehlstunden rein zahlenmäßig ausgeglichen gewesen. „Nach wenigen Wochen war die Situation bereinigt. Die Schule ist sogar überbrummt. Sie hat mehr Lehrerzuweisungen als ihnen nach Schülerzahl zusteht.“ Das treffe auf den Grundschulteil zu.

Schulrätin Meike Harder: "Wir haben genügend Planstellen, können sie aber nicht adäquat besetzen.“ Quelle: Nadine Materne

Für das Förderzentrum an der Schule sei das nicht ganz gelungen. Denn für die Kinderbetreuung seien besondere Ansprüche zu erfüllen. „Es wird eine bestimmte Expertise benötigt. Hilfskräfte etwa können keine sonderpädagogische Diagnostik durchführen.“

Hilfe für Franz-Claudius-Schule sogar aus Trappenkamp

Doch umliegende Förderzentren helfen, haben Aufgaben übernommen. Darunter ist Sven Teegen, Leiter der Grund- und Förderschule in Trappenkamp. Er führt Konferenzen, übernimmt im Förderschulteil teilweise die Diagnosen.

Lesen Sie auch Kreis Segeberg wehrt sich: Werden Lehrer und Schüler gezielt mit Coronavirus „durchseucht“?

Denn zusätzlich zur Krise ist die reguläre Leiterin der Franz-Claudius-Schule, Göntje Braren, langfristig erkrankt. Sie komme wohl nicht in den Beruf zurück, sagte Schwarz. Deren Stellvertreterin Michaela Busch habe die kommissarische Leitung übernommen. Aktueller Stand ist: „Die Schule ist nun zu 100 Prozent versorgt.“

Schulleiterstelle kann noch nicht neu besetzt werden

Zumindest zahlenmäßig, räumt Schwarz ein. Erst, wenn Braren von der Krankheitsphase in die Dienstunfähigkeit gehe, könne deren Stelle neu ausgeschrieben werden.

Das Problem dann: Woher die neue Lehrkraft nehmen? Die zweite Schulrätin Meike Harder bedauert: „Das Problem mit nicht adäquat zu besetzenden Stellen haben wir in der ganzen Republik. Es gibt einen großen Fachkräftemangel. Wir haben genügend Planstellen, können sie aber nicht adäquat besetzen.“

Fachkräfte fehlen nicht nur an Franz-Claudius-Schule

Der Ausschuss nahm die Erläuterungen ohne Diskussion zur Kenntnis. Die Schulleitung war am Mittwoch telefonisch nicht erreichbar. Und Trappenkamps Schulleiter Sven Teegen sagt auf Anfrage, an der Bad Segeberger Schule „läuft es sehr gut.“ Mehr sagen könne er aber nicht. Er sei nur Unterstützer, helfe bei sonderpädagogischen Fragestellungen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fachkräftemangel sei kein spezielles Problem der Franz-Claudius-Schule, sagt Teegen. Auch an seiner Schule haben er in den vergangenen Monaten einige Mitarbeitende verloren. „Es ist schwer, Ersatz zu finden.“