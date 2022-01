Henstedt-Ulzburg

Kunden von Ahmad Zaarour müssen nun einen anderen Weg einschlagen, um das Geschäft „Das Seifenkontor“ zu besuchen. Statt im Ortsteil Henstedt ist der Kaufmann nun am Kirchweg 129 in Ulzburg zu finden. Anfang des Jahres musste Zaarour seinen kleinen Laden in Scheelkes Gasthof räumen. Die Gastwirtschaft ist geschlossen und soll verkauft werden. Relativ schnell hatte der Henstedt-Ulzburger, der vor 33 Jahren seine Heimat den Libanon verlassen hat und in Deutschland sein Zuhause fand, ein neues Ladengeschäft gefunden.

Seifenkontor hat viele Stammkunden

Auch wenn der neue Standort nicht perfekt sei, so Ahmad Zaarour, so sei er doch sehr zufrieden. In die kleine Ladenzeile verirrt sich leider keine Laufkundschaft. Aber seine Stammkunden, so ist Ahmad Zaarour sich sicher, werden den Weg im Gewerbegebiet auf sich nehmen. Vor der Tür gibt es auch zwei Parkplätze.

Über die Feiertage hat Ahmad Zaarour das Geschäft mit der großen Schaufensterscheibe hergerichtet und die große Auswahl an Seifen, Räucherwerk, Datteln und Olivenöl dekorativ verteilt. Täglich von 10 bis 18 Uhr ist das Seifenkontor geöffnet. Sonnabends allerdings ist es geschlossen. 50 verschiedene Seifensorten stehen zur Auswahl. Zaarour berät die Kunden gerne. Die Artikel stammen aus dem Libanon, Marokko, Syrien, Deutschland, Frankreich und der Türkei.

Keine gute Busverbindung ins Gewerbegebiet Henstedt-Ulzburg

Ahmad Zaarour ist stark sehbehindert und muss nun zu seinem Laden weiter laufen als bisher. In Henstedt hatte er quasi um die Ecke gewohnt. In dem ländlichen Ortsteil von Henstedt-Ulzburg beackert er auch einen kleinen aber feinen Kleingarten. Fünf Jahre hatte er das Geschäft in Scheelkes Gasthof. Nun ist er auf eine Mitfahrgelegenheit angewiesen und geht auch zu Fuß den ganzen Weg. Er bedauert, dass es ins Gewerbegebiet keine gute Busverbindung gibt. „Das ist doch seltsam“, sagt der Henstedt-Ulzburger. Zumal im Gewerbegebiet ja viele Menschen arbeiten und irgendwie zur Arbeit und vor dort wieder nach Hause kommen müssten, meint er.