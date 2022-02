Bad Segeberg

„Echt Klasse“, die Ausstellung des Petze-Instituts für Gewaltprävention aus Kiel, macht nach drei Jahren wieder Station in der Heinrich-Rantzau-Schule. Schulleiterin Anja Look und Silke Ohrtmann, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, stellten Übungsobjekte für die Schülerinnen und Schüler vor.

Der Hintergrund des Angebotes stimmt nachdenklich. „Etwa 20 Prozent aller Kinder machen in ihrem Leben Bekanntschaft mit sexuellen Übergriffen“, berichtet Silke Ohrtmann von den Erfahrungen des Kinderschutzbundes. Dabei sei das Dunkelfeld riesengroß, weil sich die meisten Taten im Familienbereich ereigneten.

So habe sich vor einiger Zeit eine Zwölfjährige gemeldet, die dreieinhalb Jahre gedacht hatte, „sowas“ wäre normal und die Übergriffigkeiten ihres Vaters gehörten sich so. Deshalb sollten Kinder schon in der Grundschule lernen, „nein“ zu sagen, wenn ihnen Berührungen unangenehm sind.

Missbrauchshandlungen beginnen meinst im Grundschulalter

Anja Look ergänzte, dass nach den Erkenntnissen des Bundeskriminalamts die meisten Missbrauchshandlungen zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr beginnen, als genau zur Grundschulzeit. So freut sie sich, die sechs Spielstationen aus Kiel für eine Woche bekommen zu haben.

Ermöglicht hatte das der Kinderschutzbund, der mit einer Spende von 650 Euro den Löwenanteil der Kosten trug, den Rest finanziert der Förderverein der Schule; die Eltern müssen sich also nicht beteiligen. Nutzen können das Angebot die 2. bis 4. Klassen. „Für die Erstklässler ist der Stoff noch zu kompliziert“, erklärte Look.

Lernen, zwischen guten und schlechten Geheimnissen zu unterscheiden

Jede Klasse habe an einem „Klassenlehrertag“ die Ausstellung ganz für sich und könne sich in aller Ruhe auch in getrennten Gruppen mit den Stelen beschäftigen. Spielerisch soll an den einzelnen Stationen nicht nur der eigene Körper kennengelernt, sondern vor allem auch das Selbstbewusstsein gestärkt werden. Da Täter aus ihren Untaten oft ein „Geheimnis“ machen, sollen die Mädchen und Jungen auch lernen, zwischen guten und schlechten Geheimnissen zu unterscheiden – und sich im Zweifel rechtzeitig Hilfe zu holen.

Aufgebaut ist die Ausstellung im Musikraum, der zur Zeit wegen der Corona-Maßnahmen sowieso nicht benutzt werden kann. Eine ganze Reihe von Lehrbüchern für alle Altersstufen können den Lehrkräften helfen, dieses sensible Thema altersgerecht zu übermitteln. Auch die Eltern werden mit einem Informationsbrief des Kinderschutzbundes mit einbezogen.

An praktischen Beispielen erläutert Silke Ohrtmann hier die Verdachtsmomente, die Eltern hellhörig machen sollten. Obwohl es keine typischen Symptome gibt, können Ängste, Alpträume oder plötzliche schulische Probleme Anzeichen von Übergriffen auf ihr Kind sein. Im Internet können sie zudem unter www.petze-kiel.de weitere Hilfe bekommen.