Kreis Segeberg

Erst am Freitag wurde in Leezen ein 13-jähriges Kind auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule von einem abbiegenden Fahrzeug übersehen und verletzt. Mit Radschulwegplänen und der digitalen Erfassung von Gefahrenstellen durch die Schüler selbst wollten Grüne und SPD im Kreistag einen Modellversuch für die Schulwegsicherung anstoßen im Kreis Segeberg. Nach längerer Diskussion um Zuständigkeiten und sprachliche Formulierungen im Antrag wurde die Idee mit knapper Mehrheit abgelehnt. Andere Dinge seien gerade wichtiger.

In Baden-Württemberg ist das Prinzip der Radschulwegpläne als Pendant der Schulwegpläne für Fußgänger keine Neuheit mehr. Mit einem Geodatenprogramm dokumentieren die Schüler selbst ihre Wege mit dem Rad zur Schule, Gefahrenstellen werden dokumentiert, eingeschätzt und oft auch entschärft. Der Radverkehrsbeirat des Kreises ist begeistert von dem Projekt und empfiehlt es einstimmig für den Kreis Segeberg.

Vorstoß für sichere Schulwege mit dem Fahrrad in Segeberg

In der Radstrategie 2030 des Landes seien Radschulwegpläne längst angedacht, argumentierte Arne Hansen, Fraktionsvorsitzender der Grünen, am Donnerstag im Kreistag. Es sei jedoch noch nicht implementiert. Zusammen mit der SPD hatten die Grünen die Empfehlung des Radverkehrsbeirats aufgegriffen und in die Politik eingebracht.

Der Kreis solle sich mit dem Land in Verbindung setzen, ob er hier Modellregion sein könne, erläuterte Hansen den Antrag. Nötig sei ein Web-Programm, das könne man nicht einfach so übernehmen aus Baden-Württemberg.

Kritik äußerten CDU, FDP, AfD und Freie Wähler – vor allem an der handwerklichen Ausführung des Antrags von SPD und Grünen.

Kritiker im Segeberger Kreistag für sichere Schulwege, aber. . .

Man werde den Antrag ablehnen, kündigte CDU-Fraktionsvorsitzender Torsten Kowitz gleich mit dem ersten Satz an. Aber nicht, weil der CDU nicht die Sicherheit der Schüler am Herzen liege. Die vorgetragene Begründung habe nichts mit dem Antrag zu tun, bemängelte Kowitz. Das Vorhaben greife zudem in bestehende Konzepte der Schulwegsicherung ein. Und beim Thema Radverkehr sollten auch Senioren bedacht werden. Außerdem binde der Antrag Ressourcen der Verwaltung.

Auch Klaus-Peter Schroeder von der FDP beteuerte, dass man mit dem Thema Schulwegsicherung bei ihm offene Türen einrenne. Aber er hält den Antrag „nicht hinreichend überdacht“. Zuständig sei zunächst der Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur.

Die Schulwegsicherung sei ein wichtiges Thema, im Moment gebe es jedoch andere Probleme. So hinke der Radwegeausbau hinterher, weil lange Personal in der Verwaltung gefehlt hatte. Die Kreismitarbeiter hätten dafür keine Zeit. Wie sollte man zudem Radwege verbessern, die es gar nicht gebe, fragte er.

CDU, FDP, AfD und Freie Wähler lehnen Radschulwegpläne ab

„Irrwitzig“ nannte Hansen den Vorwurf, Ressourcen in der Verwaltung binden zu wollen, die für den Bau weiterer Radwege benötigt werden. Nicht der Kreis, sondern das Land soll die notwendige Software bereitstellen, der Kreis solle sich nur als Modellregion zur Verfügung stellen. Die Radschulwege wiederum würden von den Schulen erstellt. „Die Verwaltung kann sich einen schlanken Fuß machen.“ Zudem nutzten sichere Radwege allen Radfahrern, auch Senioren.

Woraufhin Schroeder und AfD-Kreistagsabgeordneter Julian Flak begannen, Formulierungen aus dem Antrag zitieren, aus denen sie herauslesen, dass doch der Kreis die Arbeit machen solle. Anstatt den Beschlussvorschlag jedoch umzuformulieren lehnten CDU, FDP, AfD und Freie Wähler den Vorstoß auf Radschulwegpläne gegen die Stimmen SPD, Grüne, Wi-Se und Linke mit knapper Mehrheit ab.