Reisen spielte lange keine große Rolle in Siegrid Beyers Leben. „Mein Mann mochte nicht fliegen“, sagt sie. Und er sei gern zu Hause gewesen. Urlaub der beiden, der beschränkte sich zumeist auf Ausflüge in Schleswig-Holstein. Was aber nicht schlecht gewesen war, betont die Groß Kummerfelderin.

Schicksalsschlag krempelt Siegrid Beyers Leben um

42 Jahre waren Siegrid und ihr Mann Karl verheiratet gewesen. Doch am 15. Juni 2009 wachte ihr geliebter „Kalli“ nicht mehr auf. Nach der Trauerzeit beginnt für Siegrid ein neues Leben, sie erkundet die Welt und wird schon fast zu einer Globetrotterin. In einem eigenen Buch erzählt sie nun von ihren Erlebnissen.

„Nur zu Hause rumsitzen kann man nicht“, dachte sich Siegrid Beyer irgendwann nach dem Tod ihres Ehemanns. Die heute 73-Jährige tritt den Naturfreunden Neumünster bei, ist im Sportverein aktiv. Die Gelegenheit zur ersten Reise ergab sich zufällig im Oktober 2010. Die Kirchengemeinde plante eine Reise nach Rom. „Und es waren noch zwei Plätze frei, da bin ich mitgefahren“, erinnert sich Siegrid Beyer. „Das war der Einstieg.“

Neue Welten im Rentenalter entdeckt

Bis zu sechs mal im Jahr machte sich Siegrid Beyer daraufhin mit Bekannten auf die Reise. Als Rentnerin habe sie dafür Zeit gehabt. Städtetrips führen sie quer durch Europa, auf Wandertouren erkundet sie unter anderem die reizvolle Landschaft auf Gran Canaria – mehrfach. „Nie hätte ich gedacht, dass ich da mal hinkomme“, sagt Beyer.

Spektakuläre Eindrücke von Siegrid Beyer aus Groß Kummerfeld von einer Heißluftballonfahrt über die Tuffstein-Formationen in Kappadokien in der Türkei. Quelle: Siegrid Beyer

Mit Schiff und Rad geht es durch Holland, mit dem Heißluftballon fährt sie über die Tuffstein-Formationen in Kappadokien in der Türkei. „Das war so aufregend“, berichtet Beyer. Manches Mal habe sie gedacht, der Ballon bleibe an den Felsspitzen hängen.

Die weiteste Reise bisher führte Siegrid Beyer in die arabischen Emirate. Nach Abu Dhabi und Dubai. Besonders der Gigantismus dieser Wüstenstädte sind ihr in Erinnerung geblieben. In Dubai gönnt sie sich einen sündhaft teuren Wein im Restaurant des 7-Sterne-Hotels Burj al Arab und schaut über die Stadt vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj al Khalifa mit fast 830 Metern.

Blick vom Burj Khalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt. Die Reise nach Dubai gehört für Siegrid Beyer zu den beeindruckendsten Zielen. Quelle: Siegrid Beyer

„Das war wirklich beeindruckend“, sagt Beyer. Gerne hätte sie ihre Erlebnisse mit ihrem verstorbenen Mann geteilt. „Ich glaube, das hätte ihm auch gefallen. Aber er ist immer bei mir“, sagt die 73-Jährige.

Private Reisenotizen werden zum Buch – wegen Corona

Für sich und spätere Recherchen macht sich Beyer Notizen, dokumentiert die Reisen mit Fotos. Ihr macht es Spaß, ihre Urlaubserinnerungen in kleine Filme zu verwandeln, erzählt Beyer. „Ich hatte eigentlich nie daran gedacht, das zu veröffentlichen“, sagt sie. Dann allerdings legte die Corona-Pandemie das Leben lahm. An Reisen war lange nicht zu denken.

Und Siegrid Beyer erinnerte sich an eine Begegnung mit einem Bekannten, der ihr vom Verlag Epubli erzählte, ein Selbstverlag, in dem jeder auf eigene Kosten eigene Bücher veröffentlichen kann. Vergangenen Winter fing sie an zu schreiben. Am Ende entstanden 48 kurze Geschichten, jede nur wenige Seiten lang, die von ihren Reiseerlebnissen erzählen. „Ich habe Dinge aufgeschrieben, die mich beeindruckt haben“, sagt Beyer. Im Frühjahr war das Buch fertig. Titel: Raus aus dem Alltag. 48 kleine und große Urlaubserlebnisse.

Sie möchte ihre Erlebnisse teilen, vielleicht einige Leser auch inspirieren, Reiselust wecken. Geld verdienen sei nicht ihr Anliegen, betont Beyer. Das sei auch kaum möglich. Pro verkauftem Buch blieben nur einige Cent Gewinn übrig. „Es ist ein Hobby.“

Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich unter der ISBN 3754119214 oder auch direkt bei Beyer, Telefon 04393/1477. Es kostet 17,50 Euro.

Und das Buch ist eine schöne Erinnerung auf 236 Seiten. Wann es wieder auf Reisen ins Ausland gehen kann für Siegrid Beyer, weiß sie nicht. Zwar sind die Flugzeuge wieder unterwegs. Noch sind der Groß Kummerfelderin Reisen aber zu riskant angesichts der Corona-Pandemie. „Das ist aber nicht schlimm“, sagt sie. Auch kurze Trips im Inland und der näheren Region seien ihr genug. Beyer vermisst und bereut nichts: „Ich habe doch alles gemacht, was ich machen konnte.“