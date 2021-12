Silvester im Kreis Segeberg: Böllerverbote, Platzregeln, Maske tragen

Wegen der Epidemie hat der Kreis Segeberg eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Auf bestimmten Plätzen gelten von Silvester, 16 Uhr, bis Neujahr 10 Uhr besondere Regeln: In Bad Segeberg in der Fußgängerzone von Bad Segeberg, an der Promenade des Großen Segeberger Sees, am Kalkberg mit Karl-May-Platz, im Südstadtpark, in Klein Rönnau an den Badestellen am Klüthsee und am Großen Segeberger See, in Bornhöved am Alten Markt, an der Seebadestelle und am Mühlenteich, in Damsdorf am Dörphus, in Gönnebek am Dörpplatz, in Schmalensee an der Badestelle, in Stocksee an der Badestelle und am Dorfplatz, in Tarbek am Dörpplatz, in Tensfeld am hohen Stein, in Trappenkamp am Markt, am Busbahnhof und an der Iserstraße, in Henstedt-Ulzburg am Marktplatz Ulzburg, am Marktplatz Rhen und im Bürgerpark.

Dort dürfen keine Feuerwerkskörper verwendet werden. Angehörige unterschiedlicher Haushalte müssen mindestens 1,50 Meter Abstand halten. Alle müssen Mund-Nase-Schutz tragen. Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit Bußgeldstrafen rechnen. „Das Ordnungsamt und der Infektionsschutz des Kreises sind auch an Silvester im Einsatz“, sagt Kreispressesprecherin Sabrina Müller. „Die örtlichen Ordnungsbehörden sowie die Polizei unterstützen das Ordnungsamt und den Infektionsschutz des Kreises im Rahmen der Amtshilfe.“