Bad Bramstedt

Silvester herrscht in der Bäckerei Wittorf im Bad Bramstedter Landweg Hochbetrieb. Bis zu 5000 Berliner gehen hier über die Verkaufstheke. Die werden zuvor alle in der eigenen Backstube produziert. Um Mitternacht fangen Inhaberin Silke Ehlers und ihre Mitarbeiter damit an, um 10 Uhr vormittags wird der letzte Berliner aus dem Fett geholt.

Ältere Bramstedter kennen Opa Wittorf noch

„Ich nutze das Rezept meines Opas“, erzählt Silke Ehlers, womit Otto Wittorf gemeint ist. Die älteren Bad Bramstedter werden ihn noch kennen. Das Rezept sei einfach besser als die fertigen Backmischungen, die sie auch kaufen könnte. Mehl, Zucker, Hefe und Eier bilden den Teig, der übrigens nicht gebacken wird. Auf einem Blech muss der Hefeteig zunächst eine Dreiviertelstunde gehen, dann werden die Rundlinge in 180 Grad heißes Raps- und Sonnenblumenöl getaucht.

„Das ist wie frittieren“, sagt die Bäckerin, die in dritter Generation das Geschäft betreibt. Die Berliner dürfen nur so lange im Fett bleiben, bis sie oben und unten braun sind, an den Seiten aber noch ein heller Ring den Teigling umschließt. „Dann sind sie perfekt“, so die Fachfrau.

Das ist Handarbeit: Silke Ehlers füllt jeden Berliner einzeln mit Marmelade - und auf Wunsch auch mit Senf. Quelle: Einar Behn

Anschließend legt sie die Berliner Stück für Stück in eine Presse, mit der verschiedene Sorten Marmelade oder auch Nuss-Nougat-Creme ins Innere gebracht werden. Auch Senf? „Nein, keine Sorge, das machen wir nur auf Bestellung.“ Zum Schluss kommt Zuckerguss oder Zucker obendrauf, für die Kinder auch bunte Streusel oder Schokolinsen.

Wegen Pandemie blieben die Großbestellungen aus

Das Rezept geht auf: 4500 bis 5000 Berliner werden an Silvester verkauft. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts, die wohl viele geplante Feiern ins Wasser fallen lässt. „Wir merken das nur daran, dass die ganz großen Bestellungen ausbleiben“, so die Bäckerin. In der Summe werde aber wohl trotzdem nicht weniger verkauft.

Wegen der Corona-Regeln dürfen immer nur drei Leute ins Geschäft. Geduld ist also gefragt, aber viele kennen die lange Schlange vor der Bäckerei schon vom sonntäglichen Brötchenkauf. „Wir stehen mit vier Leuten im Laden“, versichert Silke Ehlers, „und geben unser Bestes, damit es ganz schnell geht.“