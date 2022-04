Unterschiedlicher Erfolg - So laufen Markttreffs in Segeberg: In einem Dorf bald sogar mit Arzt-Praxis

Neue Markttreffs sollen die Dörfer wiederbeleben, mit Läden, Gastronomie und Versammlungsraum. Doch nicht alles läuft rund, zeigt eine Umfrage im Kreis Segeberg. In zwei Gemeinden werden neue gegründet – in einem Dorf sogar mit Arztpraxis.