So sehen die Pläne der Wankendorfer Baugenossenschaft für Wahlstedt aus

Wahlstedt

Mit über 1000 günstigen Mietwohnungen ist die Wankendorfer Baugenossenschaft der Platzhirsch unter den Anbietern in Wahlstedt. Sie will, passend zum geplanten städtischen Entwicklungskonzept, Wohnraum schaffen und ihren Bestand erneuern. Doch es gibt einen Kostentreiber, der ihr Sorgen bereitet.

Für die Wankendorfer ist und bleibe Wahlstedt ein wichtiger Standort, in dem die Genossenschaft es sich zur Aufgabe gemacht habe, die Menschen mit zeitgemäßem Wohnraum zu versorgen, den diese sich auch leisten können, teilte die Baugenossenschaft auf Anfrage mit. Sie könnte ein wichtiger Spieler werden bei den Planungen für das Stadtentwicklungskonzept, das Wahlstedt in diesen Wochen an den Start bringt.

Über 1000 Wohnungen betriebt Wankendorfer in Wahlstedt

Dr. Ulrik Schlenz, Vorstand der Baugenossenschaft Wankendorfer: „In Wahlstedt werden wir in naher Zukunft zu einer Erneuerung des Bestands kommen müssen.“ Quelle: Frank Peter

Etwa ein Drittel der insgesamt rund 3000 genossenschaftlichen Wankendorfer-Wohnungen im Kreis Segeberg befinden sich in Wahlstedt: Von den 1034 Wohnungen sind 896 Wohnungen frei finanziert mit einer Durchschnittsmiete von 5,11 Euro pro Quadratmeter, und 138 Wohnungen öffentlich gefördert mit einer Durchschnittsmiete von 5,16 Euro pro Quadratmeter.

Auch zukünftig sieht die Genossenschaft nach eigenen Worten den Wohnraumbedarf. Die Nachfrage nach Wohnraum habe sich während der vergangenen Jahre im gesamten Kreis Segeberg – und damit auch in Wahlstedt – zunehmend verstärkt, heißt es.

Wenn neuer Wohnraum geschaffen würde, gehe es um attraktive Wohnangebote für Familien, kleinere Haushalte und barrierefreies sowie altengerechtes Wohnen zu bezahlbaren Mieten. Das alles in Verbindung mit moderner Gebäudetechnik durch Einsatz regenerativer Energien.

Wohnungen sind in die Jahre gekommen

„Unsere Bestände sind zum Teil in die Jahre gekommen“, stellt Vorstand Dr. Ulrik Schlenz für den Wohnungsbestand des Unternehmens fest. „Auch in Wahlstedt werden wir daher in der nahen Zukunft zu einer Erneuerung des Bestands kommen müssen.“

Lesen Sie auch Blocks der Wankendorfer in Wahlstedt: Abriss mit Vorsicht

Dies werde in vielen Fällen nicht mehr im Rahmen einer Modernisierung möglich sein. Weder zeitgemäße Wohnungszuschnitte noch eine klimagerechte Gebäudesubstanz und Energieversorgung seien in den bestehenden Beständen umzusetzen.

Beispiel Bad Segeberg: Altbauten abreißen und durch neue Wohnungen ersetzen

Die Wankendorfer erinnert an ein Projekt in Bad Segeberg, den Abriss und Neubau der Gustav-Böhm-Siedlung in der Südstadt. Die Wankendorfer habe erste Überlegungen für ihr großes Quartier an der Waldstraße in Wahlstedt angestellt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die rund 200 Wohnungen in diesem Quartier sind nicht zukunftsfähig“, sagt Vorstandskollege Thorsten Gleitz. „So gibt es bereits erste Überlegungen für eine zukünftige Bebauung. Hierzu wurde der Dialog mit den Gremien der Stadt aufgenommen. Wir sind noch ein Stück von einem finalen Konzept entfernt.“

Lesen Sie auch Wahlstedt will sich in den nächsten 15 Jahren ein neues Gesicht geben

Wohnungsbau-Problem: Stellplatz-Bau

Die Anforderungen des Klimaschutzes seien zu erfüllen. „Uns begegnet immer häufiger das Problem des ruhenden Verkehrs als Zielkonflikt bei der Erstellung von günstigen Wohnungen.“ Mit anderen Worten: Stellplätze zu bauen sei ein Preistreiber.

„Die Forderung nach einer Anzahl von Stellplätzen, die sich an den heutigen Erfahrungen der Verkehrsdichte orientiert wird, wird unseres Erachtens nicht der künftigen Ausrichtung auf das Klimathema gerecht“, sagt Gleitz. „Dies führt vor allem zu hohen Kosten – oder eben einer Einschränkung, bei dem Wohnraum entstehen kann. Hier müssen wir den Dialog fortsetzen.“

Noch Mieter für Demenzheim gesucht

Auch eine Spezialimmobilie beschäftigt die Wankendorfer zurzeit am Standort Wahlstedt. Für das in der Waldstraße stehende Heim für demenzkranke Menschen endet der bestehende Mietvertrag Anfang nächsten Jahres. „Ein Anschlussmieter oder ein etwaiger potenzieller Erwerber der Immobilie ist noch nicht gefunden“, sagt Schlenz. „Interessenten dürfen gerne Kontakt mit uns aufnehmen“.