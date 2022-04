In Kaltenkirchen läuft es in Sachen ukrainische Flüchtlinge sehr gut, sagt Bürgermeister Hanno Krause: Bereits 155 Frauen, Männer und Kinder sind bislang in der Stadt angekommen – 300 sollen es insgesamt werden. Alle konnten bisher in Wohnungen untergebracht werden und 45 Kinder besuchen auch schon die Schulen der Stadt.