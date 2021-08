Kreis Segeberg

Als Betriebsratsvorsitzender in einem Großbetrieb der Windbranche kennt Bengt Bergt (39) aus Norderstedt Gegenwind und Widerstände. „Ich bin der Typ: Mund abputzen, aufstehen, weitermachen!“

Mit einem Schuss Optimismus geht er deshalb in den Kampf gegen dem langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann (63) aus Seth um das Direktmandat im Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte bei der Bundestagswahl am 26. September.

Bergt hatte sich überraschend in SPD durchgesetzt

Bergt hatte sich, etwas überraschend, bei der parteiinternen Nominierung im März mit einem rhetorisch prägnanten Auftritt als politischer Neuling unter fünf Kandidaten klar durchgesetzt. In der SPD hatte er zuvor lediglich als Revisor gearbeitet.

Bengt Bergt aus Norderstedt spielt in seiner Freizeit in der Hamburger Punk-Band "Calling Annabelle". Quelle: (C) 2014 Michael Pollmann

Er war in Luckenwalde (Brandenburg) am 7. Mai 1982 geboren worden, in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Nach dem Abitur hat er in Magdeburg Anglistik, Germanistik und Geschichte und in Flensburg International Business Commmunication studiert.

Unter anderem war der technische Redakteur und Übersetzer an verschiedenen Standorten für Firmen wie Bosch und Bilfinger tätig. Seit 2015 arbeitet er bei der Windenergiefirma Nordex, ist freigestellter Betriebsrat. Bergt ist dort auch konzern- und europaweit aktiv, sowie Gewerkschaftsfunktionär der IG Metall.

Gedient hatte er bei einer militärischen Vermessungstruppe der Bundeswehr. Er ist verheiratet, lebt seit 2013 in Norderstedt, hat zwei Katzen und spielt als Drummer in der Punkband „Calling Annabelle“.

Das Soziale steht bei Bengt Bergt ganz oben

In zwei Monaten wird der Bundestag neu gewählt. Quelle: KN-online

Noch vor der Coronazeit habe er eine moderne Mobilarbeitsregelung gegen erhebliche Widerstände seines Arbeitgebers durchgesetzt, rechnet er sich an. Außerdem seien die Firmenmitarbeiter besser vor Diskriminierung und Mobbing geschützt.

Sein Engagement für Arbeitnehmer hat ihn geprägt. „Betriebsräte und Gewerkschaften sind die dritte demokratische Säule, nach den Parlamenten und der Rentenversicherung.“ Auf der Liste seiner zwei wichtigsten politischen Ziele steht deshalb das Soziale oben.

Bergt: Wir brauchen flächendeckende Tarife

„Ich will die deutschen Sozialsysteme endlich solidarisch machen, das heißt, jeder zahlt so viel ein, wie er kann, ohne Ausnahmen oder Deckel.“ Dann erübrige sich auch die Private Krankenversicherung oder die Rentenlücke. „Es sollen auch die, die bislang nicht im System sind, integriert werden, keiner durchs Raster fallen, wenn es mal hart auf hart kommt.“

Zum Wahlkreis 8 (Segeberg/Stormarn-Mitte) gehören vom Kreis Segeberg: Die amtsfreien Gemeinden Bad Segeberg, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt und Wahlstedt. vom Kreis Stormarn: Die amtsfreien Gemeinden Ammersbek, Bad Oldesloe und Bargteheide. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte CDU-Direktkandidat Gero Storjohann (Seth) mit 41,1 Prozent die meisten Stimmen geholt. Er ist erneut von der CDU nominiert worden. Alexander Wagner (SPD) hatte 27,3 Prozent geholt, trat diesmal aber nicht an. Ulrike Täck von den Grünen hatte 8,3 Prozent erhalten, war aber bei der parteiinternen Nominierung für die Wahl 2021 Nils Bollenbach aus Bargteheide unterlegen.

Außerdem fordert er flächendeckende Tarife in allen Branchen. „Bis wir dort sind, muss der Mindestlohn von 12 Euro eingeführt werden.“ Zu geringe Löhne erzeugten Armut, auch im Alter. „Wer mit 2000 Euro netto nach Hause geht, kann nicht privat vorsorgen und wird im Alter nur mit circa 1000 Euro Rente rechnen können – brutto!“

Keine Impfpflicht, aber sozialer Impfdruck

In der Corona-Debatte spricht er sich gegen eine Impfpflicht aus. Generell gelte: In einer freien Gesellschaft zu leben, beinhalte nicht nur Freiheit, sondern auch, dass man Pflichten ihr gegenüber habe. „Darum müssen diejenigen, die sich solidarisch verhalten haben und sich impfen ließen, ihre Freiheit zurückbekommen, denn sie haben geholfen, aus dem Schlamassel wieder rauszukommen.“

Er sei aber gegen eine Impfpflicht, sondern für sozialen Impfdruck. „Wer nicht will, muss mit den Konsequenzen leben, dass er keinen Zutritt mehr in Restaurants oder Kulturstätten bekommt und keiner mehr Masken trägt.“

Aufgabe nicht auf Gastwirte abwälzen

Das Dilemma, dass die Ungeimpften womöglich neue Varianten ausbrüten und alles auf dem Rücken des medizinischen Personals ausgetragen wird, müsse politisch gelöst werden. „Es darf keinesfalls bei den Veranstaltern oder Gastwirten liegen, diese Personen abzuweisen. Wir müssen einen gesetzlichen Rahmen schaffen.“