Pronstorf

Das Bürgerbegehren gegen die Solarpark-Pläne in Pronstorf ist gültig und damit der Weg frei für ein Bürgerentscheid gegen die geplante 86 Hektar große Photovoltaik-Anlage (PV) auf Freiflächen. Die Investoren und Planer von Enerparc und Solarwind versuchen, die Pronstorfer über Beteiligungsmöglichkeiten für das Projekt zu gewinnen. Das Interesse an der Einwohnerversammlung im Ortsteil Reinsbek war groß – aber auch die Skepsis am Gewinn für die Gemeinde.

Bürgerbeteiligung mit bis zu 1 Million Euro an Solarprojekt

50 Millionen Euro will die Enerparc AG mit Hauptsitz in Hamburg in den Solarpark in Pronstorf investieren. Mit bis zu einer Million Euro dürfen sich auch die Bürger beteiligen, erklärte Georgios Vassiliou von Enerparc den 55 Besuchern im Reinsbeker Gemeindehaus am Mittwochabend.

Einwohnerversammlung in Pronstorf zur geplanten PV-Anlage im Gemeindehaus Reinsbek. 55 Bürger kamen zur Veranstaltung. Quelle: Nadine Materne

Jeder Einwohner, vom Kind bis zum Senior, dürfe zwischen 500 bis 14,999 Euro anlegen als Nachrangdarlehen. Fest verzinst mit 6 Prozent für sechs bis acht Jahre – unabhängig vom Erfolg der Anlage. Die genaue Laufzeit stehe noch nicht fest. Im Anschluss sei eine neue Anlagemöglichkeit denkbar.

„Wenn Sie 15.000 Euro für eine Solaranlage auf das eigene Dach ausgeben, sparen Sie mehr als das“, meldete sich Alt-Bürgermeister Ronald Wiedekamp zu Wort, er habe selbst so eine Anlage. Wiedekamp gehört zu den Unterstützern des Bürgerbegehrens gegen die PV-Anlage in Pronstorf: „Wir brauchen diese Anlagen nicht.“

Investoren: PV-Anlagen auf Dächern reichen nicht aus

„Das eine tun und das andere nicht lassen“, entgegnete Gerriet Arndt vom Planungsbüro Solarwind. Derzeit würden 50 Gigawatt Strom durch Solarenergie produziert in Deutschland. „Wir brauchen das Achtfache.“ Die Industrie müsse auf grünen Strom umstellen, E-Autos kommen dazu, auch der Energieverbrauch für die Smartphonenutzung nehme immer weiter zu, weil riesige Serverfarmen unterhalten werden.

Mit Dachanlagen, so Arndt, könnten 200 Gigawatt erreicht werden, die anderen 200 GW müssten aus Freiflächenanlagen kommen. „Gemeinsam kommen wir zum Ziel“, so Arndt.

Große Skepsis wurde bezüglich der sogenannten zweiten Pacht geäußert. Der Bundestag hat beschlossen, dass Standortgemeinden mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde am Ertrag von Freiflächen-PV-Anlagen beteiligt werden können – freiwillig. Bei 75 Millionen Kilowattstunden, die die Anlage in Pronstorf jährlich produzieren soll, wären das 150.000 Euro. „Noch muss die EU dem Gesetz zustimmen, das gilt aber als Formalie“, so Arndt.

Pronstorfer wollen schriftliche Zahlungszusagen

Doch einige Bürger sind misstrauisch, ob die Investoren Wort halten. Sie drängen darauf, dass Enerparc diese freiwillige Zahlung schriftlich zusagt, bevor die Gemeinde Baurecht schafft. Das sei rechtlich nicht möglich, sogar illegal, hieß es von den Planern. „Sie können doch aber einen Letter of Intent schreiben“, warf Jörg-Thomas Ohm ein. Das sei ja kein Vertrag, aber eine Absichtserklärung.

Einwohnerversammlung in Pronstorf zur geplanten PV-Anlage: Jörg-Thomas und Silvia Ohm hatten viele Fragen zum Vorhaben. Quelle: Nadine Materne

„Sie unterstellen uns kriminelle Energie“, antwortete Arndt auf das Misstrauen einiger Pronstorfer gegenüber den Investoren. Enerparc habe in den letzten Jahren über 250 Solarprojekte verwirklicht in Deutschland, 20 in Schleswig-Holstein, fast alle Parks seien noch immer im Besitz des Unternehmens. „Unser Stammsitz ist in Hamburg, das hier ist unser Kerngebiet“, betonte Arne Radl, Leiter der Projektentwicklung bei Enerparc. Würde das Unternehmen seine Zusage nicht einhalten: „Wir könnten nirgends mehr etwas planen.“

Enerparc verspricht Referenzen aus anderen Projektgemeinden

Vor 2023 könne in Pronstorf aber sowieso nicht gebaut werden, sagt Arndt. Bis dahin seien andere Projekte fertig, in denen die 0,2 Cent ebenso Thema seien. Er versprach der Gemeinde Referenzen zur Absicherung.

Zudem sei auch eine Gewinnverschiebung nicht möglich, weil der Flächeninhaber, Hans-Caspar Graf zu Rantzau, selbst an der Solarpark-Gesellschaft beteiligt ist, betonte Gerriet Arndt.

Einwohnerversammlung in Pronstorf zur geplanten PV-Anlage. Gemeindevertreter Jörg Grell sieht in dem PV-Projekt Chancen für Pronstorf. Quelle: Nadine Materne

Die Gemeinde sei ein „gebranntes Kind“, nannte es Gemeindevertreter Jörg Grell. In der Vergangenheit hatten Investoren von Windkrafträdern der Gemeinde Gewerbesteuereinnahmen versprochen. Doch davon hatte die Gemeinde bisher kaum etwas. Trotzdem sieht er den Solarpark als Chance für die Gemeinde und ihre Finanzen und bat darum, das Projekt nicht von vorn herein abzulehnen.

Bürgerbegehren gegen PV-Anlage in Pronstorf ist zulässig

Wohl auch mit Blick auf den anstehenden Bürgerentscheid. Denn die Kommunalaufsicht hat das Bürgerbegehren in Pronstorf am Dienstag für zulässig erklärt. „316 gültige Unterschriften wurden gesammelt, benötigt wurden 138“, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage mit. Binnen drei Monaten soll nun der Bürgerentscheid stattfinden.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Termin wird von der Gemeindevertretung beschlossen“, so Müller. Wann das sein wird, dazu konnte Pronstorfs Bürgermeisterin Bettina Albert am Mittwoch noch nichts sagen. Die nächste reguläre Gemeindevertretung tagt am Donnerstag, 21. Oktober.

Von Von Nadine Materne