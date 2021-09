Bad Bramstedt

Das Geschäft am Maienbeeck 6 sieht zwar aus wie ein ganz normaler Laden, aber das Sozialkaufhaus der Diakonie Altholstein ist etwas Besonderes. Vor allem an Bedürftige richtet sich das Angebot an Second-Hand-Artikeln. Es gibt Kleidung, Möbel, Geschirr und vieles mehr – alles gebraucht, in gutem Zustand und für einen Bruchteil des Neupreises zu haben.

Eröffnung des Sozialkaufhauses Bad Bramstedt war in 2009

Vor zwölf Jahren wurde das Sozialkaufhaus in prominenter Lage eröffnet. Das berichtet Stephanie Vallentin, Diakonie-Geschäftsbereichsleiterin. Die Diakonie beschäftigt im Sozialkaufhaus Langzeitarbeitslose, die vom Jobcenter zur Einrichtung geschickt werden und dort auf ein Berufsleben vorbereitet werden sollen. Susanne Heidel ist Teamleiterin und organisiert den Betrieb im Geschäft.

Auch die Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt

Drei Aspekte gibt es nach Auskunft der beiden Diakonie-Mitarbeiterinnen beim Betrieb des Sozialkaufhauses. Zum einen wolle man Menschen mit schmalem Geldbeutel die Möglichkeit geben, günstig einzukaufen. Zum anderen gehe es um Nachhaltigkeit, denn die Dinge, die der Diakonie gespendet werden, würden sonst vielleicht – obwohl sie noch völlig in Ordnung sind – im Müll landen. Und dann komme noch hinzu, dass der Arbeitsmarkt unterstützt werde.

Zurzeit sind über 20 Männer und Frauen über das Jobcenter im Sozialkaufhaus beschäftigt sowie zehn Menschen, die über ein anderes Programm des Jobcenters dort tätig sind. „Sie lernen hier wieder eine geordnete Tagesstruktur kennen, übernehmen Aufgaben und man kann sehen, was die Menschen überhaupt noch schaffen“, beschreibt Stephanie Vallentin. Ziel ist es, sie auf ein normales Arbeitsverhältnis vorzubereiten. Das klappe auch – wenn auch noch zu selten, wie Heidel und Vallentin bedauern.

Langzeitarbeitslose in zweiter Generation

Im Laufe der Jahre haben sich die Voraussetzungen der Teilnehmer der Maßnahmen verändert. Waren es zu Beginn noch Menschen, die durch welchen Umstand auch immer ihren Job verloren hatten, seien es heute gerade in der jüngeren Generation Menschen, die noch nie ein normales Berufsleben kennen gelernt haben, auch bei ihren Eltern nicht. Sie seien quasi in der zweiten Generation ohne Arbeit. Da sei es umso schwerer, sie in Gang zu bekommen, haben die Diakonie-Mitarbeiterinnen festgestellt. Sehr gut klappe die Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern im Jobcenter. Man stehe im engen Austausch miteinander, um den Arbeitslosen zu helfen.

In der Regel bleiben die Teilnehmer ein halbes Jahr im Sozialkaufhaus, die Zeit kann auf maximal drei Jahre verlängert werden. In dem Geschäft mit Lager lernen sie unter anderem, Spenden entgegenzunehmen und sie zu kontrollieren, Die Sachen aufzubereiten, sie mit Preisen auszuzeichnen, an der Kasse abzurechnen und Kunden zu beraten. Acht Mitarbeiter der Diakonie Altholstein stehen ihnen zur Seite.

Durch Corona weniger Umsatz gemacht

Die Corona-Pandemie hatte auch große Auswirkungen auf das Kaufhaus. Es musste schließen – allerdings wurden die Mitarbeitenden mit Spenden überrollt. Es habe wohl jeder, der zuhause saß, seinen Dachboden aufgeräumt und Dinge aussortiert, meint Susanne Heidel. Zwischendurch gab es einen Annahmestopp bei der Diakonie, denn das Geschäft konnte ja aufgrund des Lockdowns kaum etwas verkaufen. Zwar habe man Waren per Steckbrief ins Schaufenster gehängt und Kunden konnten sie abholen, aber es wurde nur wenig Umsatz gemacht.

Das hängt dem Betreiber des Sozialkaufhauses auch jetzt noch an. Es fehlt Umsatz in der Kasse, auch wenn der Betrieb nun wieder normal läuft. „Einnahmen sind wichtig“, betont Vallentin. Die Diakonie bekomme vom Jobcenter Geld für die Beschäftigung der Arbeitslosen, die Teilnehmer bekommen pro Stunde 1,50 Euro extra auf ihre Unterstützung angerechnet.

Das Sozialkaufhaus Bad Bramstedt ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Spenden können am Hintereingang abgegeben werden. Die Diakonie Altholstein betreibt ein weiteres Sozialkaufhaus in Neumünster und ein deutlich kleineres in Wilster. Immer willkommen sind Ehrenamtliche, die an einem der Standorte mithelfen wollen.