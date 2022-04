Kisdorf

Über einen Mangel an Arbeit kann sich der wiedergewählte Vorsitzende des Kisdorfer Sozialverbandes (SoVD) Dieter Huffmeyer wahrlich nicht beklagen. Bis zu sechs Beratungsgespräche hat er manchmal in der Woche. „Das entwickelt sich fast zum Fulltime-Job“, meint er lächelnd. „Aber ich helfe gerne.“ Bei den Gesprächen gehe es vor allem um Fragen zur Schwerbehinderung oder um die Erwerbsunfähigkeitsrente. Aber auch alles rund um die Pflege spiele eine immer größere Rolle.

Der 81-Jährige ist froh, dass jetzt auch wieder persönliche Beratungen stattfinden können. Im letzten Jahr war das aufgrund der Corona-Pandemie nur bedingt möglich.

„Vieles lief 2021 über Telefon“, sagt der ehrenamtlich tätige Vorsitzende. In dringenden Fällen fand aber auch schon mal ein Gespräch mit Masken draußen bei ihm unter dem Carport statt. Huffmeyer bedauert, dass der SoVD sein Büro in der Olen School räumen musste, weil es für eine Kindergartengruppe benötigt wurde. Die Beratungen finden daher notgedrungen in seinem Büro zuhause statt. Bei Bedarf könnten aber auch Räume im Margarethenhoff genutzt werden.

Dieter Huffmeyer als SoVD-Vorsitzender in Kisdorf bestätigt

Nachdem die Jahreshauptversammlung des SoVD im vergangenen Jahr ausfallen musste, konnte sie jetzt wieder im Restaurant „Zentrale“ abgehalten werden, denn es stand auch einiges auf der Tagesordnung. Etwa wichtige Vorstandswahlen. Dabei gab es kaum Veränderungen. Allein die langjährige Schatzmeisterin Doris Kuschel war amtsmüde, kandidierte nicht erneut. Mit der Nachfolge tat sich der SoVD schwer. Schließlich ließ sich Hannelore Huffmeyer überreden, den Posten zu übernehmen.

Weiter im Amt bleiben die stellvertretende Vorsitzende Anja Sielck, Schriftführer Walter Grametzki, sowie die Beisitzer Susanne Oosting, Uwe Jahnke und Ralf Tietze.

Kisdorfer Sozialverband hat 463 Mitglieder

Durch die Corona-Beschränkungen konnten im letzten Jahr die monatlichen Frühstücksrunden in der Olen School sowie das Boulespielen nicht mehr angeboten werden. „Das wollen wir aber ab Mai wieder durchführen“, sagt Huffmeyer. Auch weitere Veranstaltungen und Fahrten gab es nur eingeschränkt. Höhepunkt war das Sommerfest auf dem Ulmenhof mit rund 70 Gästen.

Zur jüngsten Versammlung waren knapp 40 Männer und Frauen gekommen. Am 1. Januar 2022 zählte der SoVD 463 Mitglieder und damit 16 weniger als im Jahr zuvor und sogar 60 weniger als 2020. „Obwohl wir zuletzt 21 neue Mitglieder aufgenommen haben“, so Huffmeyer. Aber viele seien weggezogen oder auch gestorben.

In diesem Jahr will der Kisdorfer SoVD wieder mehr Ausfahrten anbieten. Im Mai zum Beispiel zum Spargelessen ins Wendland, im Juni zur Kieler Woche oder im August nach Föhr. Infos dazu gibt es unter Telefon 04193/9807480.