Kaltenkirchen

Bürgermeister Hanno Krause appelliert an die Teilnehmer der wöchentlichen Spaziergänge, klar mitzuteilen, für welche Anliegen sie auf die Straße von Kaltenkirchen gehen. Am vergangenen Mittwochabend waren 180 Personen zu einem Spaziergang vom Bahnhofsvorplatz aus durch die Innenstadt gezogen. Schweigend, ohne Plakate oder Äußerungen. Man kann nur spekulieren, was ihr Ansinnen ist. Zurzeit gibt es fast täglich in Schleswig-Holstein diese Art von Spaziergängen, unter anderem auch in Bad Bramstedt und Bad Segeberg. Die unangemeldeten Demonstrationen aus Protest gegen die Corona-Politik nehmen in Schleswig-Holstein zu.

Bürgermeister Krause aus Kaltenkirchen beobachtet dieses Vorgehen der Teilnehmer mit Sorge. Bei einem der Stadtrundgänge vor Weihnachten hatten Teilnehmer vor dem Rathaus der Stadt Kaltenkirchen Grabkerzen und ein langes Plakat niedergelegt. Unbekannte hatten dort – so kann man es interpretieren – die Corona-Schutzmaßnahmen mit dem Holocaust verglichen. Es lassen sich Parallelen zur NS-Zeit herauslesen. Die Einschränkungen von Ungeimpften werden dort mit den Verboten der Nationalsozialisten gegenüber Juden gleichgestellt. Das geht Bürgermeister Hanno Krause eindeutig zu weit. Er hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Diese Aussagen sind für mich nicht vertretbar, das ist ein Schritt zu weit“, sagt der Verwaltungschef.

Bürgermeister Krause: Diskussion gehört zur Demokratie

Generell kann Krause mit dem friedlichen Zusammentreffen von Menschen, bei dem niemand zu Schaden kommt oder angegriffen wird, gut leben. „Wir leben in einem Rechtsstaat“, sagt Krause. Er betont allerdings, dass die Diskussion auch zu einer Demokratie gehöre. Und gerade das finde nicht statt, wenn sich viele Menschen wie eine dunkle Masse einfach nur durch die Innenstadt bewegen. Das verunsichere die Bevölkerung und sorge für „mulmige Gefühle“.

Die Protestler sollten klar sagen, für oder gegen was sie seien, fordert Krause, der sich selbst die Spaziergänger noch nicht angesehen hat. Es gehe um Transparenz. Wer mit den Spaziergängern nichts zu tun habe, mache sich beim Anblick des Umzuges Gedanken und habe vielleicht ein ungutes Gefühl. An ein spontanes Treffen von Gleichgesinnten glaubt Krause indes nicht. „Das ist doch nicht zufällig“, meint er.

Polizei Segeberg hat die Spaziergänger im Blick

Polizeisprecher Lars Brockmann und seine Kollegen haben diese vorher in den sozialen Netzwerken organisierten „spontanen“ Treffen zum Spaziergang gut im Blick. Er bestätigt, dass am Mittwochabend etwa 180 Personen beteiligt waren. Sie hätten die Gehwege benutzt und seien nicht unangenehm aufgefallen. Es habe keine Gegendemonstranten gegeben. Angemeldet sei der Spaziergang nicht gewesen, deshalb habe es auch keinen Ansprechpartner für die Polizei oder ein Hygienekonzept gegeben.

Anders als in der Vorwoche wurde am Rathaus in Kaltenkirchen diesmal nichts niedergelegt, weder Kranz noch Kerzen oder schriftliche Botschaft.

Bürgermeister Krause sei zwar in sozialen Netzwerken für seine intensiven Appelle an die Bürger, sich gegen Corona impfen zu lassen, das eine oder andere Mal angegangen worden, Hassmails oder Ähnliches sei allerdings noch nicht bei ihm eingegangen. Er will weitermachen im seinem Kampf gegen das Virus und für das Impfen. Es gehe darum, andere Menschen und sich selbst zu schützen, betont Krause die Wichtigkeit des Impfens.