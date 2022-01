Kaltenkirchen

Den reinen Zahlen nach ging die Rechnung nicht auf. Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Kaltenkirchen wollte zum Mittwochsspaziergang der Corona-Politik-Kritiker ein Gegengewicht setzen. Aber es kamen nur rund 100 Teilnehmer, während die Polizei 375 Spaziergänger zählte. Alles blieb an diesem Abend friedlich, weil beide Gruppen freiwillig Abstand zueinander hielten.

Das Bündnis für Demokratie hielt seine Kundgebung vor dem Rathaus ab. Die Corana-Maßnahmen-Kritiker hatten sich am Bahnhof versammelt und zogen von dort in einem mehrere Hundert Meter langen Zug durch die Innenstadt. Allerdings mieden sie das Rathaus, bogen aus der Brauerstraße kommend in Sichtweite der Kundgebungsteilnehmer rechts ab. Ein Spaziergänger sagte: „Wir wollen gar nicht mit den anderen zusammenstoßen.“ Das bestätigte auch ein Polizeisprecher. Es habe zu keiner Zeit den Versuch einer direkten Konfrontation gegeben.

„Brandgefährlich für die Demokratie“

Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Kaltenkirchen wollte ein Zeichen setzen, gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien und die Verbindung zur rechten Szene, wie eine Sprecherin erklärte, die aus Angst vor Angriffen ihren Namen hier nicht auf KN-Online lesen möchte. Die sogenannten Spaziergänge seien „brandgefährlich für unsere Demokratie und erschweren den Weg aus der Pandemie.“ Außerdem sei bewusstes Nicht-Einhalten der Corona-Bestimmungen, wie es auch immer wieder vorkomme, einfach unsolidarisch, weil sich andere Menschen infizierten und möglicherweise schwer erkrankten.

Zum Mikrofon griff auch der Spitzenkandidat der SPD zur schleswig-holsteinischen Landtagswahl, Thomas Losse-Müller. Er wohnt in Eckernförde, hatte die anderthalbstündige Autofahrt in Kauf genommen, um in Kaltenkirchen zu sprechen. „Das ist mir wichtig, denn es ist eine der ersten großen Gegenkundgebungen.“ Auch Losse-Müller warnte in seiner Rede vor einer rechten Unterwanderung der Szene, vor der Gefahr für die Demokratie, die von den Spaziergängen ausginge. Und als der lange Zug aus der Brauerstraße kommend in Sichtweite der Kundgebungsteilnehmer kam, skandierten diese „Haut ab! Haut ab!“, so als würden dort die Nazis aufmarschieren.

Keine Nazis beim Spaziergang in Kaltenkirchen zu erkennen

Doch Rechte oder Nazis gaben sich unter den 375 Teilnehmenden des Spaziergangs nicht zu erkennen. Auf einem Youtube-Video sind einige AfD-Kommunalpolitiker zu sehen. Die Masse jedoch war bunt gemischt: Familien mit kleinen Kindern, Ehepaare mit oder ohne Hund, Frauen und Männer jeden Alters waren darunter. Viele hatten sich mit Lichterketten geschmückt, auch Bollerwagen und Kinderwagen waren beleuchtet. Einige Kinder trugen Leuchtstäbe, die Hunde hatten leuchtende Halsbänder.

Der mehrere Hundert Meter lange Zug durch die Innenstadt wurde von zehn Polizeibeamten begleitet. Die Spaziergänger blieben trotz der großen Zahl die ganze Zeit auf den Gehwegen, lediglich beim Überquerungen der Straßen, was zwei-, dreimal passierte, musste die Polizei den Verkehr stoppen, was dann auch gleich einem Autofahrer die Zornesröte ins Gesicht trieb. „Die sollen gefälligst warten, bis die Straße frei ist“, schimpfte er hinter der Windschutzscheibe.

Spaziergänge bedeuten eine komplizierte Rechtslage

„Alle haben sich an die Verkehrsregeln gehalten, es blieb ruhig, wie jedes Mal, Ausschreitungen gab es nicht“, sagte ein Polizeibeamter und erklärte die komplizierte Rechtslage: „Es handelt sich hier dem Gesetz nach zwar nicht um eine Versammlung, da diese ja auch nicht angemeldet wurde, aber wir begleiten die Menschen so, als wäre es eine Versammlung.“

Rund 375 Spaziergänger hatten sich eingefunden. Sie hielten sich strikt an die Verkehrsregeln und benutzten die Bürgersteige. Quelle: Einar Behn

Eine junge Kaltenkirchenerin war mit ihren zwei kleinen Kindern, die sie im Bollerwagen zog, dabei. Sie erzählte: „Ich bin nicht rechts und auch keine Verschwörungstheoretikerin. Ich mache hier mit, weil ich nicht mehr eingesperrt sein will und weil ich finde, dass jeder Mensch die Freiheit habe soll, selbst darüber zu bestimmen, ob er sich impfen lässt oder nicht.“ Sie sei in Kaltenkirchen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie kenne viele der Spaziergänger. „Das sind alles Menschen aus dem gut informierten Mittelstand“, so die 35-Jährige, die ihren Namen nicht nennen wollte.

Was sie ganz persönlich bedrücke: Als Ergotherapeutin werde sie nach der Elternzeit ihren neuen Job nicht antreten können, weil sie sich nicht impfen lässt. „Das finde ich sehr traurig“, erzählte sie: „Jeder sollte doch selbst entscheiden können, was er mit seinem Körper macht.“ Eine Zeit lang könne die Familie finanziell auch ohne ihren Job über die Runden kommen. „Aber ich bleibe so lange standhaft, wie es nötig ist“, sagte sie.

Der Spaziergang endete nach einer guten Stunde dort, wo er begann, am Bahnhofsplatz. „Und nächste Woche werden wir noch mehr sein“, sagte eine Teilnehmerin.

Von Einar Behn und Sylvana Lublow

