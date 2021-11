Die Kripo Norderstedt hat bisher noch keine entscheidenden Hinweise auf die Täter, die im August mit brachialer Gewalt in die Norderstedter Haspa-Filiale eingedrungen waren. Nun soll die ZDF-Reihe „Aktenzeichen XY ungelöst“ helfen. Aber was wird aus den Schließfachkunden, die der Haspa ihr Vermögen anvertraut hatten?

Von Einar Behn