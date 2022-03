Alles ist besser als still und fassungslos zuzusehen. André Pilling aus Henstedt-Ulzburg ist mit einer Ukrainerin zusammen, hat dort viele Jahre gearbeitet und schaut verzweifelt ins Kriegsgebiet. Aber nun gibt es etwas zu tun: Spenden sammeln und zur Grenze der Ukraine bringen.

Krieg in der Ukraine - Spendenannahme für die Ukraine jetzt auch in Henstedt-Ulzburg

Von Nicole Scholmann