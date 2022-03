Die Welle der Hilfsbereitschaft reißt auch in Henstedt-Ulzburg nicht ab. Am Montag wurde ein Lkw beladen, der Sachspenden in die Ukraine bringt. Von dort gehen die Sachen in Kriegsgebiete der Ukraine und an Auffanglager von Flüchtlingen. Der Bedarf an Sachspenden steigt gerade wieder.