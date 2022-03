Mit so viel Spendenbereitschaft hatte man in Bad Bramstedts nicht gerechnet: In drei Tagen sind Sachspenden zusammengekommen, die sechs Lkw und zwei Kleinbusse gefüllt haben. Die sind mittlerweile im polnischen Drawsko Pomorskie angekommen, wo geflüchtete Ukrainer versorgt werden. Und auch das Spendenkonto hatte sich schnell gefüllt.