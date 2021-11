Henstedt-Ulzburg

So leicht, wie Politik und der Verein SVHU gedacht hatten, wird die Abwicklung des maroden Sportlandes nun doch nicht. Der Verein hatte im Spätsommer bekannt gegeben, dass er das Gebäude nicht mehr halten könne und die Gemeinde gebeten, es zu übernehmen. Aber der ursprüngliche Plan, dass das Gebäude problemlos in den Besitz der Gemeinde Henstedt-Ulzburg übergeht, kann laut SVHU große Auswirkungen auf den Verein haben. Es könnte, so habe ein Steuerberater dem Großverein mitgeteilt, die Gemeinnützigkeit des SVHU gefährdet sein, wenn er Vermögenswerte wie eben das Sportland unter Wert oder gar umsonst abgeben würde.

Kritik an der Henstedt-Ulzburger Verwaltung

„Um dieses auszuschließen, müsste die Gemeinde dem Sportverein einen Kaufpreis für die Objekte zahlen“, hieß es aus der Verwaltung. Dabei könnte es um mehrere 100.000 Euro gehen, für die die Gemeinde ein Objekt kaufen würde, das dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Das findet wenig Verständnis in der Politik. „Es sind in den letzten Tagen viele Mails hin und her geschickt worden“, erklärte Christian Deanovic (CDU). Er bemängelte, dass die Verwaltung sich alleine auf Aussagen des SVHU verlasse und nicht selbst recherchiert habe, unter welchen Konditionen das Sportland an die Gemeinde gehen könnte.

Henstedt-Ulzburger Fraktionen sind irritiert

Doris Dosdahl von den Grünen verwies auf ein Gespräch ihrer Parteikollegin Anja Hampel mit einem Vertreter des Kreissportverbandes Segeberg, der die Situation anders bewerte als der SVHU. Klaus-Peter Eberhard (FDP) betonte, dass Hürden gemeinsam aus dem Weg geräumt werden müssten. Aber auch er sei irritiert über die Erklärung des SVHU.

Das neue Haus des Sports Im September hatten die Fraktionen in großer Einigkeit beschlossen, dass die Gemeinde ein neues Haus des Sports für alle Vereine in Henstedt-Ulzburg errichten soll. Zuvor soll das Sportland des SVHU in das Eigentum der Gemeinde übergehen und nur die dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten sollen noch erledigt werden. Die Politik will nicht mehr Geld als nötig in die Immobilie stecken, zumal das Gebäude abgerissen werden soll. Das neue Haus des Sports könnte auf dem Grundstück entstehen.

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt machte den Vorschlag, dass Verwaltung, Politik und Verein sich in der kommenden Woche zusammensetzen und die Situation erneut besprechen. „Ganz so quick geht es dann doch nicht“, bedauerte Schmidt.

SVHU beantragt Zuschuss fürs Sportland

Da von einer zügigen Eigentumsübertragung zunächst Abstand genommen wird, stellte der SVHU den Antrag auf einen finanziellen Zuschuss der Gemeinde an den Verein. Es handele sich um absolut notwendige Maßnahmen, um den Betrieb im Sportland sicherzustellen. Dabei gehe es zum einen um den Aerobic-Raum, der einen neuen Boden brauche, und zum anderen um eine Erneuerung der Oberflächenentwässerung, um Wasserschäden bei Starkregen zu verhindern. Die Kosten belaufen sich nach Berechnung des SVHU auf knapp 81.000 Euro. Auch das soll beim Treffen am 10. November ein Thema sein.