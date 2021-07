Norderstedt

Nachdem die Norderstedter Sportwoche 2020 wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden musste, soll sie in diesem Jahr wieder stattfinden. Vom 28. August bis 5. September, in abgespeckter Form und mit einigen Einschränkungen. Das Interesse ist groß, aber steigende Inzidenzzahlen sorgen wieder für neue Unsicherheit und schüren Befürchtungen, dass die beliebte Wettkampfserie auch dieses Jahr wieder dem Virus zu Opfer fällt. Organisatorin Dagmar Buschbeck von der Rattenscharf Agentur stellt klar: „Das Startgeld wird erst eingezogen, wenn die Wettkämpfe tatsächlich stattfinden. Jeder, der mitmachen will, sollte sich aber jetzt auf jeden Fall schon mal seinen Startplatz sichern.“

14. TriBühne-Triathlon soll am 5. September gestartet werden

In den ersten zwei Wochen nach der Freischaltung im Internet meldeten sich bereits 300 Sportlerinnen und Sportler für den 14. TriBühne-Triathlon am 5. September im Norderstedter Stadtpark an. Hinzu kommen rund 300 Triathleten der Landesligen aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Dagmar Buschbeck weist darauf hin, dass es beim Triathlon wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Einschränkungen gibt. „Das Organisationsteam hat in den vergangenen Wochen viel diskutiert, überlegt, abgewogen, verworfen und neu gedacht und nimmt nun mit viel positiver Energie und Motivation die Vorbereitungen für die Veranstaltung auf. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Realisierung des Events, können aber heute noch nicht versprechen, dass der Wettkampf nicht doch aus unterschiedlichsten Gründen kurzfristig abgesagt werden muss.“

Zuschauerfrage noch nicht geklärt

Die Teilnehmerzahl beim Triathlon ist auf 1000 begrenzt. Es wird keine Finisher-T-Shirts geben und auch keine Verpflegung im Ziel. Der Triathlon wird in einer „Light“-Version angeboten. Um möglichst wenig Kontaktpunkte zu haben, entfallen Einsteiger- und Staffelwettbewerbe. „Wahrscheinlich gibt es auch keine Siegerehrung“, kündigt Dagmar Buschbeck an. Alle, die das Veranstaltungsgelände betreten, müssen laut Ausschreibung einen 3-G-Nachweis (vollständig geimpft, genesen oder getestet) erbringen. Dagmar Buschbeck: „Ob überhaupt Zuschauer zugelassen werden, kann ich jetzt noch nicht sagen.“

Norderstedter Sportwoche 2021 Sonnabend, 28. August: 11. Norderstedter Langstreckenschwimmen im Stadtparksee – Strecken: 500, 1250, 2500 und 5000 Meter; Staffel: 4 x 1250 Meter; erster Start im Arriba-Strandbad: 12 Uhr; Teilnehmerlimit: 350 Startende. Mittwoch, 1. September: Hamburg Airport Abendlauf des SV Friedrichsgabe – Strecken: 1 bis 4 Runden à 2,3 Kilometer um den Stadtparksee; alleine oder als Staffel; Start: 19 Uhr; Teilnehmerlimit: 600 Startende. Sonntag, 5. September: 14. TriBühne Triathlon – Strecken: Schülerwettbewerbe, Volksdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5000 Meter Laufen), Olympische Distanz (1500/40/10); erster Start: 9 Uhr; Teilnehmerlimit: 1000 Starter. Anmeldungen unter https://norderstedt-events.de

Alternative für abgesagtes Radrennen

Nicht nur der sportliche Dreikampf ist terminiert: Auch das Norderstedter Langstreckenschwimmen (28. August) und der Abendlauf am Mittwoch, 1. September, sollen stattfinden. Das Radrennen im Gutenbergring fällt indes aus, eine Alternative wird angeboten: „Am 29. August wird es eine Radsportveranstaltung in Bad Segeberg geben. Dort können die Teilnehmer der Sportwoche mitmachen. Nähere Informationen dazu kommen in Kürze“, sagt Dagmar Buschbeck. Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, empfiehlt sie den regelmäßigen Blick auf die Homepage der Agentur Rattenscharf. Dort finden sich auch die aktuellen Ausschreibungen und Anmeldetools für die jeweiligen Veranstaltungen.

„Weltenbummler“ legten 354000 Kilometer zurück

Während die Planungen für die Sportwoche und den Triathlon auf Hochtouren laufen, ist ein anderes Projekt bereits beendet – die „Reise in 80 Tagen um die Welt“. Um einen Anreiz zu bieten, in der Corona-Zeit sportlich aktiv zu bleiben, hatte Dagmar Buschbeck die Idee, eine Weltreise auszurufen. Jeder Kilometer, den die Teilnehmer vom 1. Mai bis 19. Juli an Land und im Wasser zurücklegten, wurde notiert. Für die Teilnahme erhielten die Aktiven ein Finisher-T-Shirt, eine Urkunde und eine Medaille. Hinzu kamen Sachpreise für Sonderwertungen. Die Resonanz war groß: 390 Kinder, Jugendliche und Erwachsene meldeten sich an, das Ziel, in 80 Tagen 159.000 Gesamtkilometer zu sammeln, war schnell erreicht, so dass die Tour spontan verlängert wurde. Am Ende hatten die fleißigen Weltenbummler rund 354.000 Kilometer absolviert. Besonders erfreulich: Eine Spende von 2495 Euro wurde an die Umweltorganisation „One Earth – One Ocean“ überreicht. 500 Euro kamen dabei alleine vom Sponsor Stadtwerke Norderstedt. Die meisten Kilometer erliefen, erradelten oder erschwammen Petra Goebel (Commerzbank, 5918 Kilometer), Steffen Schoenhut (360 Healthlab Hamburg, 5786 km) und Dirk Ehling (RSC Kattenberg), der auf 5512 Kilometer kam.

Von Anne Pamperin