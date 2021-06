Henstedt-Ulzburg/Kiel

Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft einem jungen Mann vor, am Rande einer Kundgebung gegen die rechtspopulistische Partei AfD am Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg bewusst in mehrere Teilnehmer der Demo mit einem schweren SUV angefahren zu haben. Der Vorfall ereignete sich am 17. Oktober vergangenen Jahres. „Die Staatsanwaltschaft Kiel hat gegen einen zur Tatzeit heranwachsenden Angeschuldigten wegen eines hinreichenden Tatverdachts eines versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr Anklage zur Jugendkammer des Landgerichts Kiel erhoben“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

„Mit bedingtem Tötungsvorsatz vier Personen angefahren“

Dem Angeschuldigten werde vorgeworfen, am 17. Oktober 2020 am Rande einer Demonstration in Henstedt-Ulzburg ein Fahrzeug auf einen Gehweg gelenkt und „dort mit bedingtem Tötungsvorsatz vier Personen angefahren und verletzt zu haben“. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass „der Angeschuldigte in der Absicht gehandelt hat, einen Unglücksfall herbeizuführen und dabei jedenfalls billigend in Kauf genommen hat, dass die von ihm angefahrenen Personen auch tödlich verletzt werden können“, heißt es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft.

Im Rahmen der Polizeiermittlungen seien zahlreiche Zeugen befragt worden. Außerdem habe ein Unfallsachverständiger ein Gutachten erstellt. Wann der Autofahrer vor Gericht erscheinen muss, stehe noch nicht fest. „Eine Entscheidung des Landgerichts Kiel über die Zulassung der Anklageschrift und die Eröffnung des Hauptverfahrens steht derzeit noch aus“, teilt die Staatsanwaltschaft Kiel mit.

Betroffene schilderten den Vorfall am Bürgerhaus

Mitte Oktober 2020 hatte die rechtspopulistische Partei AfD wieder einmal das Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg gemietet, um dort eine Versammlung abzuhalten. Das blieb nicht ohne Widerstand. Henstedt-Ulzburger und Menschen aus der Region zeigten ihre Abneigung gegen die AfD bei einer Demonstration. Bereits als alles friedlich gelaufen war und die Kundgebung sich auflöste, kam es zu dem Zwischenfall.

Der junge Mann, der – so die Teilnehmer der Kundgebung – mit der AfD sympathisiert, sei in einen an der Beckersbergstraße abgestellten SUV gestiegen und bewusst auf eine Gruppe Linker zugefahren. Das erzählten Betroffene KN-online. „Der hat voll auf uns zugehalten“, schilderte einer der Verletzten. Es kam zu einem Tumult, im Zuge dessen ein herbeieilender Polizeibeamter einen Warnschuss abgegeben hatte.

Die Empörung unter den Demonstrationsteilnehmern war groß. Und vor allem in linken Kreisen wurde die sorgfältige Polizeiarbeit im Nachgang des Vorfalls angezweifelt. Nun folgt die Anklage der Staatsanwaltschaft.

Demonstration am 17. Juli am Bahnhof Henstedt-Ulzburg

Zur Erinnerung an die Geschehnisse vom 17. Oktober wollen mehrere Bündnisse mit einer Demonstration unter dem Motto „Henstedt-Ulzburg war kein Unfall“ am Sonnabend, 17. Juli, ab 14 Uhr am Bahnhof Henstedt-Ulzburg der Betroffenen gedenken. Eingeladen haben das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt, das Bündnis gegen Rechts – Kreis Pinneberg, die Initiative Segeberg bleibt bunt, das Hamburger Bündnis gegen Rechts und das Bündnis Norderstedt ist weltoffen.