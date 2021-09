Henstedt-Ulzburg

Die Entscheidungen werden nicht in Kiel oder Henstedt-Ulzburg getroffen, sondern in den fernen USA. Mit dieser Botschaft kam Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs aus dem Kieler Wirtschaftsministerium nach Henstedt-Ulzburg zu den Mitarbeitenden des Caterpillar-Standortes. Rohlfs hatte vor dem Treffen am Werkstor im Gewerbegebiet fast zwei Stunden mit Vertretern des Betriebsrates, der Kommune und der IG Metall im Rathaus zusammengesessen und über die Lage diskutiert.

Im Juli hatte der US-Konzern angekündigt, die Standorte Kiel, Henstedt-Ulzburg und Rostock dicht zu machen. Nicht nur die Mitarbeitenden fielen in dem Sieben-Minuten-Statement von Caterpillar aus allen Wolken. „Das hat uns kalt erwischt“, sagte Rohlfs. Zumal das Land mit Caterpillar zu dem Zeitpunkt im Gespräch über die Zukunft des Unternehmens mit seinen drei Standorten gewesen sei. „Es gab dabei keine Anzeichen“, versicherte der Staatssekretär.

900 Jobs und 640 Zulieferer stehen vor dem Aus

Caterpillar stehe in Schleswig-Holstein unter den Top-100 der Arbeitgeber, es gehe um insgesamt 900 Arbeitsplätze sowie 640 Zulieferbetriebe, die vor dem Aus stehen. „Als Land haben wir ein Interesse daran, Industriearbeitsplätze zu halten“, sagte Thilo Rohlfs. Er suchte umgehend das Gespräch mit den Europa- und Deutschland-Geschäftsführungen und berichtete den Caterpillar-Mitarbeitenden in Henstedt-Ulzburg davon. Eine Aussicht auf Rettung der Arbeitsplätze brachte Rohlfs nicht mit. Dennoch wollte er Solidarität zeigen.

Geht es ums Image oder um Jobs?

Der Konzern habe, so Rohlfs, ein großes Interesse daran, sein Image nicht „noch weiter zu ramponieren“, habe Rohlfs herausgehört. Ob es Caterpillar aber nur ums Image oder um die Arbeitsplätze gehe – darüber mochte er nichts sagen und schaute zu Stephanie Schmoliner von der IG Metall. „Was Caterpillar macht, ist unanständig“, sagte die Gewerkschafterin. „So etwas macht man nicht mit seinen Beschäftigten.“ Sie, Betriebsräte und Mitarbeitende, seien sauer und enttäuscht.

Im kommenden Jahr volle Auftragsbücher

Das Vertrauen in Aussagen der Caterpillar-Chefs ist unter den Arbeiterinnen und Arbeitern inzwischen gering. „Aber wir kämpfen weiter“, betonen sie. Das Unverständnis über das Aus der drei Standorte ist groß. „Wir haben für nächstes Jahr Aufträge über 141 Motoren, die von uns geliefert werden sollen“, sagt ein Mitarbeiter. Das sei noch mal eine Steigerung zum laufenden Jahr, in dem Caterpillar gut 90 Motoren ausgeliefert habe. Das passe doch nicht mit der Schließung möglicherweise Ende 2021 zusammen. Die Auftragsbücher seien voll. In Henstedt-Ulzburg gibt es das Teilelager von Caterpillar. Von dort werden Ersatzteile weltweit verschickt.

Nach der Ankündigung würden sich jetzt nach und nach die Facharbeiter bereits andere Jobs suchen, nach dem Motto „Rette sich wer kann“. Dazu sei der Krankenstand hoch. „Wir reiben uns hier alle auf“, sagte eine Mitarbeitende. Die neuen Azubis hätten gerade erst angefangen und wüssten nicht, wie ihre Zukunft aussehe.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Staatssekretär Rohlfs zeigte sich in Henstedt-Ulzburg betroffen – gab aber zu, dass das Land wenig Einflussmöglichkeiten auf Konzernentscheidungen habe. Aber man bleibe im Gespräch und suche auch selbst nach Lösungen. Aus den wenigen und wortkargen Mitteilungen des Konzerns war über einen Verkauf der Bereiche nicht geredet worden. Rohlfs sieht aber darin eine Chance zum Erhalt der in Henstedt-Ulzburg über 60 Jobs. „Ich hoffe weiter, dass jede Möglichkeit in den USA geprüft wird“, sagte Rohlfs.

Gibt es im Oktober Neuigkeiten für die Caterpillar-Mitarbeitenden?

Voraussichtlich im Oktober soll es von der Konzernspitze neue Informationen geben. „Und wir haben die Absprache, dass wir als Land das nicht erst aus der Zeitung erfahren“, sagte Thilo Rohlfs. Henstedt-Ulzburgs Wirtschaftsförderer Sebastian Döll habe auch die Zusage bekommen, dass die betroffenen Kommunen vorab informiert werden.