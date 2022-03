Stadt Bad Bramstedt will weitere Bäume unter Schutz stellen

Bad Bramstedt

Der Planungs- und Umweltausschuss ist sich darüber einig, das Baumschutzkataster der Stadt auf einen aktuellen Stand zu bringen. Viele Bäume vor allem auf Privatstücken seien mittlerweile so groß geworden, dass sie unter Schutz gestellt werden sollten, hieß es. Unklar blieb, ob ein Privatunternehmen mit der Baumsuche beauftragt werden soll.

Seit 20 Jahren hat Bad Bramstedt ein Baumschutzkataster. Im Gegensatz zu Baumschutzsatzungen anderer Gemeinden, wo ein Baum automatisch geschützt ist, wenn er einen bestimmten Stammumfang erreicht hat, wurde in Bad Bramstedt jeder Baum einzeln begutachtet und gegebenenfalls in das Kataster aufgenommen. Zuletzt aktualisiert worden war das Kataster 2015. Damals wurden 1400 private und über 2500 auf öffentlichem Grund stehende Bäume unter Schutz gestellt. Doch wie viele davon überhaupt noch existieren, ist vor allem bei den Privatbäumen unklar. Nicht jedes illegale Baumfällen wurde angezeigt.

Baumfällen muss beantragt werden

Bei den städtischen Bäumen ist die Kontrolle einfacher. Der Bauhof führt Buch darüber, wo gefällt und wo Ersatz gepflanzt wird. Ohnehin waren der Schutz der privaten Bäume das Hauptziel des Schutzkatasters, denn die Stadt kann letztlich selbst entscheiden, wann einer ihrer Bäume gefällt werden muss. Private Baumbesitzer müssen dagegen einen Antrag im Rathaus stellen. In beiden Fällen sind Ersatzpflanzungen vorgeschrieben.

Für den stellvertretenden Bauamtsleiter Erich Dorow hat sich das Baumkataster durchaus bewährt. Pro Wintersaison – nur dann darf die Motorsäge angesetzt werden – gebe es 15 bis 25 Anträge, davon kämen nur 20 Prozent von Privateigentümern. Das sind durchschnittlich zwei Anträge pro Winter. Dass die Stadt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleite, weil ein geschützter Baum ohne Genehmigung gefällt wurde, komme nur sehr selten vor, so Dorow gegenüber der Segeberger Zeitung/KN-online.

Jeder Baum muss in Bad Bramstedt einzeln aufgenommen werden

Aktualisiert werden soll das Kataster aber vor allem, weil in den letzten Jahren weitere schützenswerte Bäume hinzugekommen sein dürften. „Sie können nicht einfach in das Kataster hineinwachsen“, so Dorow. Die Bäume müssten einzeln aufgenommen, das aktualisierte Kataster als Satzung von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Torsten Sommerfeld, stellvertretender technischer Leiter des städtischen Bauhofs, stellte klar, dass das ein riesiger Aufwand sei, der Bauhof das nicht leisten könne. Es müsste ein Privatunternehmen beauftragt werden.

Ob es dazu kommt, blieb in der Sitzung des Umweltausschusses unklar. Volker Wrage (CDU) sagte: „Ein Privatunternehmen kostet zu viel.“ Besser sei es, der Bauhof registriere bei Routinefahrten Bäume, die schützenswert sind.

Das Thema soll in einer der nächsten Ausschusssitzungen wieder aufgerufen werden. Jan-Uwe Schadendorf (SPD) drängte zum Handeln. Er könne mehrere Bäume benennen, die schützenswert sind, aber nicht im Kataster aufgenommen wurden, beispielsweise zwei alte Eichen auf einem Privatgrundstück im Strietkamp. „Damals, als das Kataster aufgestellt wurde, ging es uns vor allem um das Stadtbild, heute auch um die CO2-Bilanz und den Klimaschutz, der durch Bäume erheblich verbessert werden kann.“

Baumsuche per Mausklick

Die Baumschutzsatzung kann über die Homepage der Stadt (www.bad-bramstedt.de) im Ortsrecht aufgerufen werden. Das Kataster dazu ist in der Satzung verlinkt und befindet sich auf dem Geoportal der Metropolregion Hamburg ( https://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrhportal_segeberg/bad_bramstedt/Basic/index.html). Darin sind alle geschützten Bäume als Punkte aufgeführt. Per Mausklick auf den Punkt öffnet sich ein Fenster, in dem jeder Baum genau bezeichnet wird.