Die Stadt Bad Segeberg hat viel Geld in die Hand genommen, um die bislang eher mäßig attraktive Badeanstalt am Großen Segeberger See umzugestalten. Damit der Neustart nicht an fehlender Badeaufsicht scheitert, wird jetzt auch der Pächter unterstützt. Nicht ohne „Bauchschmerzen“.