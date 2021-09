Bad Segeberg

Wer auf der Homepage der Stadt Bad Segeberg nach kurzer Orientierung den Button „Tourismus“ anklickt, stößt als erstes auf den Slogan „Luftkurort und Stadt der Karl-May-Spiele“. Nachdem das Westernspektakel nun zwei Jahre in Folge ausgefallen ist, haben Verwaltung und Kommunalpolitik ganz real – und auf die harte Tour – feststellen können, was ohne Winnetou und Old Shatterhand als wirklich zugkräftiger Besuchermagnet noch übrig bleibt: ein Luftkurort. Aber das ist Bad Bramstedt auch.

Bürgermeister Toni Köppen hat bereits im Wahlkampf dringenden Handlungsbedarf erkannt und als Amtsinhaber wirklich keine Zeit verloren. Für die kommende Runde der städtischen Ausschüsse hat der Nachfolger von Dieter Schönfeld den Antrag vorgelegt, im Nachtragshaushalt 2022 die finanziellen Mittel für eine neue Vollzeitstelle im Sachgebiet Kultur und Tourismus bereitzustellen. Als Marketing-Budget ist ein Betrag von 45000 Euro vorgeschlagen.

Vierstelliger Betrag für 2022 eingeplant

„Derzeit sind wir für 2022 auf diesem für die Stadt zukunftsweisenden Gebiet mit einem vierstelligen Betrag unterwegs“, sagte Köppen im Gespräch mit KN-online. Dieses Budget sei schlicht „nicht auskömmlich“. Neben dem Aufbau einer eigenen Website ausschließlich mit dem Thema Tourismus sieht der Bürgermeister die erhoffte neue Stelle als Schnittstelle gerade auch für das in der Kreisstadt sehr aktive Ehrenamt in der Verwaltung.

Die Karl-May-Spiele bescheren der Stadt Bad Segeberg Jahr für Jahr Einnahmen in Höhe von über einer Million Euro – wenn sie stattfinden. Quelle: dpa / Daniel Bockwoldt

Damit etwa die „landschaftlichen Schönheiten“ sowie die touristischen und kulturellen Angebote den Gästen nicht verborgen blieben, müsse sich Bad Segeberg zukünftig stärker in die Tourismusregionen und über diese in das Landesmarketing der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) einbinden. Zur Stärkung des Marketings im Veranstaltungsbereich sei darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit der Marketing-Kooperation der Städte in Schleswig-Holstein anzustreben. Eine so verstandene Belebung der Kultur- und Tourismusarbeit der Stadt, das stellte der Verwaltungschef klar, ziele nicht nur auf den auswärtigen Gast, sondern gleichermaßen auf die Einheimischen.

Nicht einmal zwei volle Stellen in der Tourist-Info

Aktuell sind in der Abteilung von Dirk Gosch, der bald in Pension gehen wird, 1,9 Vollzeitstellen vorhanden. Das ist jedoch eine reine Rechengröße. Tatsächlich arbeiten im WortOrt, wo die Tourist-Info sitzt, vier Beschäftigte – inklusive Gosch. Mit nicht einmal zwei vollen Stellen werde man die Herausforderungen der Zukunft aber nicht bestehen können, ist Toni Köppen überzeugt. Denn auch andere schlafen nicht. Im gerne einmal belächelten Bad Bramstedt ist unter der neuen Bürgermeisterin Verena Jeske einiges in Bewegung gekommen. Dort wird der Rolandstadt und ihrer Umgebung gerade ein neues, moderneres Image verpasst. Was die Offensive unter dem Motto „Bad Bramstedt – zum Glück. Besonders“ am Ende bringt, muss sich allerdings erst noch zeigen.

Bei den Parteien rennt der Bürgermeister mit seinem Vorstoß jedenfalls offene Türen ein: „Toni Köppen arbeitet ab, was er im Wahlkampf angekündigt hat“, sagte Jürgen Niemann (BBS), dessen Wählergemeinschaft ihn auch für das Amt nominiert hatte. „Wir sind mit einer weiteren Stelle einverstanden.“ Für den BBS sei die Personalie Einstieg in eine nachhaltige Entwicklung. Es habe sich gezeigt, dass das Ehrenamt dieses wichtige Thema nicht allein stemmen könne. „Das muss bei der Verwaltung angesiedelt werden.“

Ehrenamtlicher Kulturbeauftragter noch nötig?

„Grundsätzlich gut“ findet auch die SPD den Vorstoß, wie deren Fraktionsvorsitzender Dirk Wehrmann erklärte. „Der Bedarf ist da.“ Die angestrebte Verknüpfung von Tourismus und Kultur sei der richtige Weg. Die SPD habe nur noch etwas Klärungsbedarf, was die Stelle selbst betrifft. „Wie kommt man auf genau eine volle? Reicht womöglich auch eine halbe? Oder sind eher anderthalb erforderlich?“ Und dann sei zu klären, ob Bad Segeberg wirklich noch einen ehrenamtlichen Kulturbeauftragten benötige. Den Job macht derzeit Michael Meier.

Der pandemiebedingte Ausfall der Karl-May-Spiele, die zuletzt über 400.000 Besucher nach Bad Segeberg gelockt hatten, mache deutlich, dass Bad Segeberg seine Vorzüge besser aufstellen und präsentieren müsse, um auch abseits Spiele als attraktiver Urlaubsort wahrgenommen zu werden. „Das Ziel einer stärkeren Kultur- und Tourismusarbeit der Stadt Bad Segeberg ist ein ganzjähriges attraktives Kultur- und Freizeitangebot“, heißt es in der Rathaus-Vorlage für die politischen Gremien.