Kaltenkirchen

„Die frohe Botschaft ist, dass es in Kaltenkirchen in diesem Jahr einen Jahrmarkt geben wird“, sagt Susanne Steenbuck, zweite stellvertretende Bürgermeisterin von Kaltenkirchen. Von Freitag, 3. September, bis Montag, 6. September, wird der Festplatz für die 79 zugelassenen Schausteller und die hoffentlich vielen Besucher hergerichtet.

Die Besonderheiten in diesem Jahr sind die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wobei Ordnungsamtsleiter Thomas Zeidler noch gar nicht so genau sagen kann, unter welchen Bedingungen das Volksfest über die Bühne gehen kann. „Wir müssen die neue Landesverordnung abwarten, die am 22. August veröffentlicht werden soll“, sagt Zeidler.

Kontaktdatenerfassung, Maske am Eingang, Abstand

Stand jetzt dürfen exakt 1625 Personen gleichzeitig den Jahrmarkt besuchen. Das Gelände wird eingezäunt, um den Überblick zu behalten und die Kontaktdaten der Besucher zu erfassen. Der Eintritt ist aber frei. In bestimmten Bereichen muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden, so am Eingang und an und in den sanitären Anlagen. Allerdings gebe es laut Zeidler weite Bereiche des Festplatzes ohne Maskenpflicht. Auf Abstände werde geachtet. „Wir werden versuchen, einen möglichst traditionellen Jahrmarkt auf die Beine zu stellen“, betont der Chef des Ordnungsamtes.

Das ist ganz im Sinne der Schausteller. Marco Lange ist Vorsitzender des Schausteller-Verbandes Schleswig-Holstein. Er betont, wie sehr er und seine Kollegen sich über den Jahrmarkt freuen. Und: „Wir sind Berufsoptimisten, das wird alles klappen“, meint Lange. Die Erfahrungen von Volksfesten der vergangenen Wochen in Neumünster, Rendsburg und Kiel seien durchweg positiv. Die Besucher seien entspannt – auch weil es kein dichtes Gedränge gebe – und seine Berufskollegen würden sich freuen, dass sie nach der langen Zeit, in der sie nicht arbeiten konnten, wieder ihre Fahrgeschäfte und Essensstände aufbauen dürfen.

Mehr Platz für die Jahrmarktbesucher

Marktmeister Werner Finnern, seit fast 50 Jahren in Amt und Würden, hat breitere Wege eingeplant. Alle Stände werden zwei Meter vom Bordstein entfernt aufgebaut, sodass noch mehr Platz für die flanierenden Besucher zur Verfügung stehen werde. Weniger Schausteller als sonst haben sich nach Auskunft von Finnern in Kaltenkirchen um einen Standplatz beim Jahrmarkt beworben, 187 statt üblicherweise 270. „Einige Kollegen haben andere Verpflichtungen oder sind noch nicht so weit“, begründet Marco Lange vom Landesverband.

Aufgebaut werden sollen die Fahrgeschäfte The Beast (Überschlagschaukel), Kinderboden-Karussel, Dancer, Jumper, Autoscooter und Mini-Star-Lifter. Dazu gibt es genug Möglichkeiten, sich zu stärken bei Hunger und Durst. Die Polizei ist mit einer mobilen Wache vor Ort.

Das Warten auf die neue Landesverordnung

Im vergangenen Jahr fand kein Jahrmarkt in Kaltenkirchen statt. Im 37. Jahr ist es demnach der 36. Markt in der Stadt. Ob es eine Happy Hour und einen Familientag geben werde, sei noch unklar. Alles werde in enger Abstimmung mit dem Infektionsschutz des Kreises Segeberg stattfinden. Entscheidend sei die dann geltende Landesverordnung. „Wir gucken guten Mutes in die Zukunft“, sagt Schausteller Lange.