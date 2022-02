Bad Segeberg

Zum Weltkulturerbe werden es die „hängenden Gießkannen von Bad Segeberg“ vermutlich nicht mehr schaffen – doch zu einem echten Markenzeichen weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus sind sie inzwischen in jedem Fall geworden. Die bunten Exemplare, an Seilen über der Fußgängerzone aufgereiht, sind inzwischen ein optisch unverzichtbarer Bestandteil des Projektes „Stadtgarten“, das auch in diesem Jahr wieder realisiert werden soll. In der Kommunalpolitik war man sich zuletzt allerdings uneins, was der Stadt selbst diese vom Unternehmerverein „Wir für Segeberg“ (WfS) betreute Aktion wert ist.

Antrag von Wir für Segeberg

Anlass war der erneute Antrag von WfS, aktuell nach eigenen Angaben rund 135 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Branchen stark, auf einen erneuten öffentlichen Zuschuss in Höhe von 25000 Euro. Diese Summe hatte die Stadt auch in den vergangenen Jahren jeweils beigesteuert – zuletzt allerdings nicht mehr ohne Diskussionen. Und die hatte es auch dieses Mal im Vorfeld der jüngsten Stadtvertretersitzung gegeben.

Vor allem die SPD-Fraktion wollte das Geld nicht mehr grundsätzlich garantieren. Die Sozialdemokraten hatten sich mehrfach für die Einrichtung dauerhafter Hochbeete ausgesprochen, konnten sich damit aber nicht durchsetzen.

Zuschuss auf 15000 Euro reduzieren

In der Stadtvertretung einigte man sich schließlich einstimmig auf einen mehrteiligen Kompromiss. Für das Jahr 2022 soll die Summe an „Wir für Segeberg“ noch einmal in der gewünschten Höhe überwiesen werden. Die Verwaltung hat allerdings den Auftrag erhalten, mögliche Förderchancen für den Stadtgarten auszuloten. Mit dem WfS-Vorstand sollen zudem Gespräche darüber aufgenommen werden, wie der Zuschuss „mittelfristig“ auf nur noch 15000 Euro pro Jahr reduziert werden könnte.

Nach einer kurzen Diskussion darüber, was genau „mittelfristig“ denn bedeuten soll, wurde schließlich mehrheitlich die Präzisierung „maximal drei Jahre“ in den Beschluss aufgenommen.

Interessiert verfolgt wurde der Tagesordnungspunkt in der Sporthalle der Dahlmannschule, wohin die Sitzung coronabedingt ausgelagert worden war, auch von Ulf Peters (Galerie Peters) und Volker Albers (Adolf Rohlf und Söhne). Peters ist der Initiator und Motor des Stadtgarten-Projektes, Albers hat der Stadt Bad Segeberg das detaillierte Angebot zusammengestellt.

Aktion mit Blumenkisten und Gießkannen erweitern

Es sei geplant, die bepflanzbaren Blumenkisten in die Kirchstraße hinein in Richtung Rathaus zu erweitern, schreibt Albers, die Gießkannen in die Kirchstraße bis hin zum Marktplatz. „Darüber hinaus müssen die Totempfähle aufgearbeitet werden.“ Eine Einbeziehung unter anderem auch der Kurhausstraße sowie der Oldesloer Straße in das Gesamtprojekt sei angedacht, im Verein allerdings noch nicht entschieden worden.

Ebenfalls in der Aufstellung enthalten ist eine Ergänzung der Plakatausstellung „Gestern und Heute“, die unter anderem Ansichten von Gebäuden einst und jetzt dokumentiert, in die Kurhausstraße.

Der Aufbau soll in diesem Jahr voraussichtlich ab Mitte April erfolgen. Rund 55 Patenschaften sind nach Auskunft der Initiatoren bereits für die Pflanzkästen übernommen worden. Ulf Peters hat in diesem Zusammenhang unlängst noch einmal klargestellt, dass die Kosten mit 25000 Euro nicht gedeckt seien. Am Ende gehe es um einen Betrag von etwa 38000 Euro, der unter anderem mit Hilfe von Sponsoren aufgebracht werde. Das Projekt hatte 2017 noch klein begonnen und war dann Jahr für Jahr umfangreicher geworden.

Großer Werbeeffekt für die Innenstadt

Die Unterstützerinnen und Unterstützer in der Kommunalpolitik haben in der Vergangenheit immer wieder auf den Werbeeffekt verwiesen, den der Stadtgarten inzwischen für die Bad Segeberger Innenstadt besitze. Und gerade die dortigen Gewerbetreibenden seien in den vergangenen Monaten von der Corona-Pandemie ganz besonders schwer gebeutelt gewesen. Erst in dieser Woche fiel in Schleswig-Holstein die 2G-Regelung in Geschäften, worunter deren Inhaber wegen ausbleibender Kundschaft extrem gelitten haben. Auch habe sich die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone durch das viele Grün deutlich erhöht.

Inzwischen herrscht auch Klarheit über die verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr. Alle Geschäfte in der Innenstadt und Möbel Kraft haben am 27. Februar, 9. Oktober und 6. November jeweils in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Nur die Läden in der Innenstadt öffnen am 8. Mai. Der Grund: Möbel Kraft hatte bereits am 31. Januar einen verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet – allerdings allein, weil „Wir für Segeberg“ diesen Termin aufgrund der angespannten Coronalage auf den 27. Februar geschoben hat.