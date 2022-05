Stadtwerke Kaltenkirchen verhelfen Mitarbeitern zu günstigen E-Bikes

Kaltenkirchen

Die Stadtwerke Kaltenkirchen unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Leasen von E-Bikes. Das Angebot steigere zum einen die Attraktivität der Stadtwerke als Arbeitgeber, zum anderen diene es der Gesundheit, erklärte Geschäftsführer Olaf Nimz.

„Wer regelmäßig Fahrrad oder E-Bike fährt, ist im Alltag weniger gestresst und erwiesenermaßen weniger krank. Daneben gewinnt der oder die Radelnde ein deutliches Plus an Lebensqualität“, so Nimz. Und natürlich wollten die Stadtwerke mit dem Angebot auch zur Luftreinhaltung und Verkehrsentlastung beitragen.

Räder können über Händler bezogen werden

Die Stadtwerke haben dazu ein Vertrag mit dem Unternehmen „Job-Rad“ geschlossen. Über dieses Unternehmen sei es nun jedem Mitarbeiter sehr einfach möglich, ein E-Bike zu bekommen. Die Räder können bei rund 6000 angeschlossenen Händlern in Deutschland bezogen werden oder auch über das Internet.

Die E-Bikes werden jeweils für drei Jahre von den Stadtwerken geleast und den Mitarbeitern überlassen. Auf die Leasingrate gewähren die Stadtwerke einen kleinen Zuschuss, der verbleibende Betrag wird vom Bruttogehalt einbehalten, wodurch weniger Steuern noch Sozialabgaben bezahlt werden müssen. Laut Job-Rad sparen die Arbeitnehmer so bis zu 40 Prozent vom Kaufpreis eines E-Bikes. Eine Vollkaskoversicherung oder auch ein Inspektionsservice können zusätzlich abgeschlossen werden. Nach Ende der Laufzeit hat der Nutzer die Möglichkeit, das Rad zu einem günstigen Preis zu übernehmen oder es an den Leasinggeber zurückzugeben.

Auch herkömmliche Fahrräder sind möglich

„Als Arbeitgeber haben wir über das eingerichtete Job-Rad-Portal stets die volle Übersicht über den Status der Bestellung und deren Abwicklung. Dies macht uns die Umsetzung sehr einfach“, erklärt Torge Pfennigschmidt, der für die Job-Räder bei den Stadtwerken zuständig ist. Es müssen übrigens nicht unbedingt Elektroräder sein. Wer sich gerne sportlicher betätigt, kann auch ein herkömmliches Fahrrad bekommen.

Einige Mitarbeiter der Stadtwerke Kaltenkirchen haben bereits ihre Fahrräder erhalten, darunter auch Helen Kress. „Da ich im direkten Umfeld wohne, werde ich zukünftig oft das Auto stehen lassen und mit dem Rad zur Arbeit fahren. Ich freue mich aber auch auf ausgiebige Radtouren mit meiner Familie“, sagt sie.