Henstedt-Ulzburg

Die Entscheidung ist gefallen. Das Alstergymnasium, das derzeit von 1.100 Mädchen und Jungen besucht wird, soll quasi an gleicher Stelle – nur etwas nach Norden versetzt – neu gebaut werden. Zwischen Maurepasstraße und Beckersbergstraße soll die neue Schule samt Campus entstehen. Das hat der Ausschuss „Neubau Alstergymnasium“ am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Die Verwaltung und dort vor allem Lars Möller und sein Team hatten in den vergangenen Wochen intensiv verschiedene mögliche Standorte geprüft und letztlich den beschlossenen Bereich favorisiert.

Drei Flächen in Henstedt-Ulzburg wurden geprüft

Zur Wahl standen die Fläche Maurepasstraße mit den angrenzenden „Lau“-Wiesen, ein Acker an der Straße Dammstücken sowie landwirtschaftliche Flächen im Bereich Beckershof. Lars Möller erläuterte die Vor- und Nachteile jedes Standortes und stellte sich den Fragen der Kommunalpolitiker. Die Pluspunkte für den gewählten Ort des Neubaus liegen seiner Meinung nach auf der Hand. Ein Teil des Geländes – nämlich der, auf dem die Schule nun steht – ist im Besitz der Gemeinde. Die „Lau“-Wiesen, die schon lange nicht mehr im Besitz der Familie Lau sind, würden im Gegensatz zu Dammstücken und Beckershof geringere Erschließungskosten mit sich bringen. Dafür sei der Quadratmeterpreis für die Wiesen, die noch gekauft werden müssten, höher als an den beiden anderen Orten.

Karin Honerlah (WHU) sprach sich klar für den Standort in der Mitte von Henstedt-Ulzburg aus. Quelle: Privat

Für die Schüler würde sich der Weg zum Alstergymnasium nicht ändern. Auch die auswärtigen Jungen und Mädchen, die das Gymnasium besuchen, müssten sich nicht umstellen. Zwar liege Beckershof direkt an der AKN-Haltestelle, aber die Ausschussmitglieder unter dem Vorsitz von Karin Honerlah (WHU) waren sich einig, dass die Schule für die Henstedt-Ulzburger Mädchen und Jungen gebaut werde. „Wir bauen für unsere Schüler“, betonte Honerlah. Der Standort habe den größtmöglichen Nutzen für die ganze Kommune, so die WHU-Fraktionsvorsitzende.

Klaus-Peter Eberhard (FDP) machte klar, dass „die jungen Menschen in die Mitte des Ortes gehören“. Er bezeichnete den Neubau als ein Leuchtturmprojekt und erinnerte daran, dass die FDP bereits 2014 in einer Mitteilung den Abriss und Neubau des Alstergymnasiums ins Gespräch gebracht habe. „Und da haben wir schon die Lau-Wiesen vorgeschlagen.“

Ein weiterer Vorteil des beschlossenen Standortes seien die Sportanlagen, die bereits vorhanden seien, erläuterte Lars Möller. Natürlich müsse man noch Geld in die Hand nehmen, um die Sporthalle auf den neuesten Stand zu bringen, aber dennoch gehe es um acht Millionen Euro, die die Kommune sparen könnte. Gegen Dammstücken und Beckershof spreche, dass vor allem die Kaufverhandlungen eine schwierige Sache werden könnten. So gebe es Dammstücken sieben Flurstücke mit unterschiedlichen Besitzern oder Erbengemeinschaften. „Das ist eine zähe Geschichte, wenn wir da ran wollen“, sagte Möller.

Vom Platz her sei Beckershof ideal, da dort 22 Hektar landwirtschaftliche Fläche vorhanden seien. Da könnte man ein Stück fürs Gymnasium herauslösen. Lars Möller peilt etwa neun Hektar an, die für ein neues Alstergymnasium gebraucht werden. Genau so viel wäre Maurepasstraße/„Lau“-Wiesen. Gegen Beckershof spreche die Lage am Ortsrand. Das werde hohe Erschließungskosten mit sich bringen.

Jens Iversen, Fraktionsvorsitzender BFB, hätte die neue Schule lieber am Dammstücken gehabt. Quelle: Nicole Scholmann

Jens Iversen (BFB) hatte viele Fragen und Hinweise. Unter anderem erinnerte er daran, dass die „Lau“-Wiesen eigentlich bereits in einem Bebauungsplan 32 „Sport- und Freizeitzentrum Beckersberg“ überplant seien und es dazu schließlich extra einen Ideenwettbewerb gegeben habe. Horst Ostwald (SPD) sah kein Hindernis darin. Man könne die Wiesen aus dem B-Plan herausnehmen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende gab seinen Mitstreitern auf den Weg, sich Gedanken über die Zukunft der Fläche zu machen, auf der heute das Alstergymnasium steht. Die Gemeinde könnte dort Bauland verkaufen und so Einnahmen haben. Folker Brocks (CDU) versuchte in die Diskussion das Tempo rauszunehmen. Bevor man über Wohnbebauung spreche, sollte man abwarten, ob die Flächen nicht noch als Reserve genutzt werden könnten.

Über allem schwebt immer noch der Gedanke, nicht nur eine neue Schule zu errichten, sondern einen Campus. Daran erinnerte Anja Hampel (Grüne). Verwaltungsmitarbeiter Lars Möller kann sich gut vorstellen, dass Schule, Kultur und Sport an einem Standort Platz finden können. „Ich will etwas Interessantes sehen, nicht nur eine rechteckige Schule“, machte er klar. Einig waren sich alle Diskussionsteilnehmer, dass das in den Händen der Architekten liegen werde. „Da sollten wir nicht vorgreifen“, sagte Ausschussvorsitzende Honerlah.

Das neue Alstergymnasium könnte 2029 eröffnet werden

Obwohl die Wählergemeinschaft BFB lieber am Dammstücken das neue Alstergymnasium einweihen würde, stimmten auch deren Ausschussmitglieder für Maurepasstraße/„Lau“-Wiesen.

Wie geht es weiter? Nun folgt ein Beteiligungsverfahren, bei dem alle, die etwas mit dem Neubau zu tun haben, mitreden können. Im Frühjahr könnte der Bebauungsplan aufgestellt werden. Bis die ersten Schüler im neuen Alstergymnasium unterrichtet werden, werden allerdings noch einige Jahre vergehen. Eine vorsichtige Zeitschiene sieht die Eröffnung in 2029 vor.