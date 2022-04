Henstedt-Ulzburg

Staatssekretär Dirk Schrödter war voll des Lobes, als er die Verantwortlichen des Start-up-Unternehmens Autosiastik Software aus Henstedt-Ulzburg besuchte. Im Gepäck hatte Schrödter einen Förderbescheid des Landes Schleswig-Holstein über knapp 157.000 Euro. Nikola Matovic, Rasmus Wachsmuth und Tony Kausche erläuterten dem Besucher aus Kiel, was ihr Start-up macht. Die drei freuten sich zusammen mit ihrem Team über die finanzielle Hilfe. „Jetzt sind zukünftige Projekte möglich“, sagte Matovic. Unter anderem ziehe das Unternehmen demnächst von Henstedt-Ulzburg nach Kaltenkirchen. Denn: Autosiastik Software braucht mehr Platz.

Die pfiffigen Jungunternehmer haben eine Software entwickelt, die Fahrzeugscheine scannt und digitalisiert. Was sich vielleicht einfach anhört hat seine Tücken, wie die drei Geschäftsleute erklärten. Bislang werden die Daten des Fahrzeuges bei Werkstatt- oder Tüv-Besuchen manuell erfasst. Das sei zeitraubend und fehleranfällig. Mit ihrer entwickelten Software wird der Fahrzeugschein gescannt und so digitalisiert.

Henstedt-Ulzburger Firma ein Vorbild für Unternehmen im Land

Da Fahrzeugscheine in anderen Ländern anders aussehen als in Deutschland soll das Programm weiterentwickelt werden, sodass der Einsatz in Europa möglich sei. „Die Digitalisierung in der Automobilbranche kommt so weiter voran. Gute Ideen aus Schleswig-Holstein erobern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den europäischen Markt – das unterstützen wir als Land sehr gerne “, sagte Staatssekretär Schrödter. Autosiastik Software aus Henstedt-Ulzburg sei ein Vorbild für kleine und mittlere Unternehmen im Land.

Firmen wie das in Henstedt-Ulzburg würden Abläufe vereinfachen und neue Geschäftsfelder erobern. Das zeige die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Landes Schleswig-Holstein. „Das ist gut angelegtes Geld“, betonte Schrödter.

Autosiastik gibt es seit 2017. Inzwischen sind dort 20 Menschen beschäftigt. Neben dem Service einer normalen Autowerkstatt haben die jungen Unternehmer sich besonders dem Bereich Sportwagen und Tuning verschrieben. Sie betreiben in den sozialen Netzwerken einen eigenen Videokanal. Mit der eigenen Autosiastik Software GmbH scheinen sie seit 2020 eine Lücke in der Automobilbranche zu schließen.

Sie sind, erzählen die Jungunternehmer, mit großen Automobilherstellern im Gespräch. Zunächst stehe allerdings der Umzug nach Kaltenkirchen an. Eine größere Halle und mehr Büros seien dringend notwendig. „Hier passieren coole Sachen“, betonte Matovic.