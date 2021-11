Henstedt-Ulzburg

Gesund soll es sein, schnell zuzubereiten und einen guten Start in den Tag ermöglichen. So stellen sich Luca Hoppe (20), Sven Schröder (22) und Mario Bonomo (21) das ideale Frühstück vor. „Als Sven und ich in diesem Jahr im BBZ Norderstedt unser Abitur gemacht haben, haben wir festgestellt, dass es da kaum etwas Gutes gibt“, sagt Luca Hoppe.

Allzu oft waren sie hungrig zur Schule gefahren. Da sei die Idee entstanden, selbst eine Frühstücksmahlzeit in Form eines Porridge auf den Markt zu bringen. Das soll nun losgehen. Die Rezepturen stehen, das Logo auch, lediglich das Startkapital fehlt noch. Deshalb startet „Snackthat“ ein Crowdfunding.

Jetzt in Henstedt-Ulzburg bestellen und in zwei Monaten das Porridge erhalten

Ab sofort bis zum 14. Januar nehmen die drei Jungunternehmer Bestellungen für ihre Porridge-Gerichte entgegen – bis 15.000 Euro erreicht sind. Erst dann erfolgt die Auslieferung. Denn erst dann steht genug Geld zur Verfügung, um in die Produktion zu gehen. Wenn die Summe nicht zusammen kommt, erhalten alle Besteller ihr Geld zurück, versichern die drei „Snackthat“-Verantwortlichen. Sie sind zuversichtlich, dass das Crowdfunding funktionieren wird.

Jungunternehmer haben drei Geschmacksrichtungen entwickelt

Seit mehreren Monaten entwickeln die jungen Männer aus Henstedt-Ulzburg, Wedel und Rheinland-Pfalz – Luca und Mario sind alte Freunde – die Produkte. Das Porridge wird es in drei Geschmacksrichtungen geben. In Klassik, Beeren und Mango. Geplant sind Verpackungsgrößen von 401 und 101 Gramm, die zwischen sechs und acht Euro, die kleine Größe im Dreierpack zu neun Euro, kosten sollen. Pro Mahlzeit werden gut 50 Gramm benötigt, berichten Sven Schröder und Luca Hoppe.

Es sei ein langer Weg zum in ihren Augen perfekten Porridge gewesen. In Anspruch nahmen die Jungunternehmer die Dienste eines Produktentwicklers, der im Sommer 2020 den Auftrag übernahm. „Mehr als ein Jahr haben wir an der Zusammensetzung gearbeitet“, erzählt Luca Hoppe. Immer wieder wurden Probemischungen verkostet, bis die endgültige Rezeptur feststand. Wichtig sei ihnen, dass nur Bioprodukte verwendet werden.

Das Markenlogo zeigt die drei Köpfe der Jungunternehmer

Auch um ein modernes und hippes Markenlogo machten die jungen Männer sich Gedanken. Herausgekommen ist ein Logo mit den Umrissen der Köpfe des Trios. „Wir wollen damit zeigen, wer hinter der Marke steckt“, verrät Sven Schröder. In ganz Deutschland suchten die drei Männer Betriebe, welche die Zutaten mischen und sie abfüllen.

Für jede verkaufte Verpackung eine Mahlzeit in Uganda

Im Zuge der ganzen Unternehmensentwicklung kamen die Jungunternehmer auf die Idee, mit ihren Produkten auch etwas Gutes zu tun. Über ihre Kontakte stießen sie auf ein Projekt in Uganda. Eine kleine Organisation kümmert sich um Infrastruktur und Bildung in dem afrikanischen Staat. Künftig soll für jede verkaufte Packung „Snackthat“ eine Mahlzeit in Uganda finanziert werden. Das ist der Plan der drei. Sobald Corona es zulasse, wollen Hoppe, Schröder und Bonomo nach Uganda reisen und sich vor Ort einen Überblick verschaffen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei Start-up-Gründer sind guter Dinge, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. „Von unseren Familien wurden wir zu Anfang belächelt, jetzt sind sie stolz auf uns“, sagt Luca Hoppe. Gut 7000 Euro haben sie bislang in ihre Idee investiert, „unser ganzes Erspartes“. Sie setzen darauf, dass nun möglichst viele Menschen sich am Crowdfunding unter www.startnext.com/snackthat beteiligen. Wenn das nicht klappe, werde ihnen schon etwas anderes einfallen, um aus einem Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Der große Wunsch sei es, dass ihr Porridge in Zukunft in Bioläden und Einkaufszentren erhältlich sein wird.