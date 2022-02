Henstedt-Ulzburg

„Unser Start ist schon mal geglückt“, sagt Luca Hoppe aus Henstedt-Ulzburg. Der 20-Jährige hat es zusammen mit seinen Freunden Sven Schröder (22) aus Wedel und Mario Bonomo (21) aus Rheinland-Pfalz geschafft, bei einem Crowdfunding über 15.000 Euro einzusammeln. 129 Kunden haben dafür ins Blaue hinein ihr Produkt, ein Frühstücks-Porridge, bestellt. Mit dem avisierten Geld kann nun die Produktion starten.

„Das war ein wichtiger Step für uns“, sagt Luca Hoppe. Bis Mai sollen alle bislang knapp 130 Kunden beliefert werden. Geplant war eine deutlich frühere Lieferung. Aber aufgrund der Corona-Pandemie kommt es laut der drei Unternehmer von „Snackthat“ zu Lieferproblemen bei der Verpackung. Der Abfüller in Bayern könne, das versichern die drei Startup-Unternehmer, jederzeit ihr Porridge abfüllen. Dann werden die Porridge-Packungen nach Norddeutschland gehen und von Hoppe, Schröder und Bonomo an die Kunden verschickt. Außerdem soll mit dem Crowdfunding-Geld etwas Ware fürs Lager gekauft werden.

„Snackthat“ bald im Lebensmittelmarkt?

Besonders freuen die Jungunternehmer sich darüber, dass sie dank der Wirtschaftsförderung in Kontakt mit großen Lebensmittelkonzernen stehen. Diese Lebensmittler bieten ihren Kunden gerne Artikel aus der Region an. Ein Porridge aus Henstedt-Ulzburg passe gut ins Sortiment. „Wir haben mit mehreren Leuten Kontakt“, verrät Sven Schröder. Er sieht sein Produkt auch in Drogerien und Bio-Märkten. Generell, so die drei jungen Männer, wolle man sich breit aufstellen.

Startup aus Henstedt-Ulzburg sucht Investoren

Um allerdings auch genug liquide Finanzmittel zu haben, um in die große Produktion zu gehen, laufen derzeit Gespräche mit möglichen Investoren, die ihr Geld in „Snackthat“ stecken möchten. „Das ist ein großes Thema für uns“, sagt Luca Hoppe. Die 15.000 Euro aus dem Crowdfunding würden gerade für die Produktion der bestellten Porridge-Packungen reichen. „Mit einem Investor können wir einfach schneller in den Markt einsteigen und wachsen“, meinen die Unternehmer.

„Snackthat“ will Büro in Norderstedt beziehen

Ein weitere Veränderung soll in wenigen Wochen folgen: Ein eigenes Büro. Bislang arbeiten die drei Startup-Chefs in ihren Jugendzimmern. Geplant ist der Umzug in eine Bürogemeinschaft in Norderstedt, die sich speziell auf die Bedürfnisse von jungen Unternehmen spezialisiert hat. Im Camp Nord in Norderstedt gibt es 15 Arbeitsplätze, klimatisierte Räumen, einen kleinen Loungebereich und Telefonzellen für digitale Meetings. Interessierte können sich einzelne Arbeitsplätze mieten.

Nachdem das Crowdfunding, das im Dezember gestartet war, gut anlief, gab es zwischendurch eine Hängepartie und die angepeilten 15.000 Euro schienen in weiter Ferne. „Zum Schluss ging es dann wieder richtig gut“, erklärt Luca Hoppe. Die Aktion endete Mitte Januar. Alle drei jungen Unternehmer hatten sich kurz nach Weihnachten mit dem Coronavirus infiziert und lagen trotz Impfung mehrere Wochen flach. In der Zeit hätten sie sich wenig um ihr noch junges Unternehmen kümmern können, geben sie zu.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wichtig bei einem Crowdfunding sei es, ständig die Netzwerke in den Sozialen Medien „zu füttern“ und Werbung für das Produkt zu machen. „Crowdfunding läuft nicht von selbst“, haben sie schnell festgestellt. Natürlich sei es aufregend gewesen, morgens zu schauen, wie viele neue Kunden ihr Porridge, das es in drei Geschmacksrichtungen gibt, bestellt hatten. „Unsere Familien haben vielleicht nicht erwartet, das wir das schaffen“, meint Sven Schröder. Umso stolzer seien sie nun.