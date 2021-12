Plattdeutsch kann sie von Kind auf an, warum also nicht Popsongs in der niederdeutschen Sprache singen? Für Steffie Steup aus Föhrden-Barl wurde das zum Erfolgsrezept, woran auch ihre Danzdeerns einen Anteil haben. Nun will sie mehr, als nur in der Region bei allen möglichen Festen aufzutreten.