Henstedt-Ulzburg

Jan Stehr muss immer etwas um die Ohren haben. Seine neueste Idee, die er bereits umgesetzt hat, könnte allerdings viel weitere Kreise ziehen. Stehr braut Bier. Seine ersten 750 Liter sind schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Der Henstedt-Ulzburger verkauft sie dabei nicht nur unter Freunden, sondern professionell über die Famila-Märkte in Kaltenkirchen und Quickborn.

Vor über einem Jahr hat Jan Stehr damit angefangen, sich mit dem Thema Bierbrauen zu beschäftigen. „Das kann man doch auch selber machen“, meinte er damals selbstbewusst und versorgte sich zunächst mit umfangreichem Lesestoff. Während der Corona-Pandemie hatte der 27-Jährige durch das Homeoffice freie Zeit („sonst war ich jeden Tag zwei Stunden auf der Autobahn“) und genauso viel Lust, irgendetwas zu machen.

Corona-Pandemie brachte Jan Stehr zum neuen Hobby

„Man konnte Freunde nicht treffen, bei der Feuerwehr lief auch nicht viel“, erinnert Jan Stehr sich. Er trinke halt gerne Bier – und beim Lesen der Fachlektüre wurde die Lust, selbst zum Bierbrauer zu werden, immer größer. „Zum Leidwesen meiner Freundin“ habe er sich wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, wie Jan Stehr berichtet.

Das deutsche Reinheitsgebot Das Reinheitsgebot war am 23. April 1516 im bayerischen Ingolstadt von den Herzögen Wilhelm IV. und Ludwig X. im Rahmen einer Landesordnung erlassen worden. Das berichtet der Deutsche Brauer Bund. Galt das Reinheitsgebot zunächst nur für das Herzogtum Bayern, wurde es nach der Verkündung am 23. April 1516 von mehr und mehr Ländern übernommen und ist seit 1906 geltendes Recht in ganz Deutschland. Das Reinheitsgebot schreibt vor, dass zur Bierherstellung nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden dürfen. Es steht für die Bewahrung einer althergebrachten Handwerkstechnik und gilt zugleich als älteste, heute noch gültige lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt. In Deutschland hat sich daraus über Jahrhunderte eine weltweit beachtete Braukunst entwickelt: „Aus nur vier natürlichen Zutaten entsteht in über 1500 deutschen Brauereien Tag für Tag eine weltweit einzigartige Vielfalt von über 40 verschiedenen Sorten und rund 7000 einzelnen Biermarken“, heißt es vom Deutschen Brauer Bund.

Als er dann wenigstens theoretisch wusste, wie man Bier herstellt, ging es an die Praxis. Der Mitarbeiter eines Ölkonzerns besorgte sich das nötige Material und die Zutaten und legte los. Malz, Hopfen, Hefe und Wasser: Aus diesen Zutaten entsteht das Bier. Im Glühweinkocher braute Jan Stehr seine ersten 30 Liter Stehr Bräu, ein klassisches Pils. Die Herstellung ist kein Geheimnis, aber bis ein Bier dann auch so schmeckt wie gewünscht, das dauere seine Zeit, hat Jan Stehr festgestellt.

Es muss hochgeheizt, zugefügt, runtergekühlt und gefiltert werden, bis das Ergebnis nach etwa zwei Wochen abgefüllt werden kann. Die Probe aufs Exempel kam bei der ersten Verköstigung. „Es war gut, aber es war kein Pils“, erinnert Stehr sich und muss lachen. Also wieder von vorn.

Neunter Brauversuch brachte das perfekte Ergebnis

Nach dem vierten Brauvorgang fiel das Fazit besser aus: „Jetzt habe ich aber ein gutes Bier gebraut“, dachte Stehr sich. Aber immer noch fehlte irgendetwas. Der neunte Versuch schließlich war so, wie der Hobby-Brauer es sich vorgestellt hatte. „Da war ich so richtig zufrieden.“ Zum Testumtrunk kamen acht Freunde. Jan Stehr bot drei verschiedene Biere an, eins war von ihm. Ohne dass seine Testpersonen wussten, welches Bier seines war, mussten sie probieren. „Meins kam auf Platz eins“, freut der Henstedt-Ulzburger sich und der erste große Stein fiel vom Herzen.

In Hamburg konnte Jan Stehr aus Henstedt-Ulzburg in einer kleinen Brauerei die ersten 1000 Liter seiner Biermarke brauen. Quelle: privat

„Wenn meinen Freunden das Stehr Bräu so gut schmeckt, warum dann nicht das ganze etwas größer aufziehen?“, fragte Jan Stehr sich und machte Pläne. In der Hamburger Elbschlossbrauerei können Interessierte die Bierbrauanlage mieten und im großen Stil produzieren. Das sei schon etwas anderes gewesen als der Glühweinpott in der Garage der Eltern, gibt Jan Stehr zu. Dementsprechend aufgeregt sei er gewesen. Im März dieses Jahres konnte der Henstedt-Ulzburger 750 Liter Stehr Bräu in 0,33 Liter-Flaschen abfüllen. Das Etikett ist selbst gestaltet („echt mühsame Kleinarbeit“) und zeigt die Umrisse seiner Heimatgemeinde Henstedt-Ulzburg und ihn selbst auf grünem Hintergrund.

Stehr Bräu wird bei Famila in Kaltenkirchen und Quickborn verkauft

Schon bevor das erste Bier fertig war, hatte Jan Stehr bei Famila in Kaltenkirchen und in Quickborn angefragt, ob Interesse an einer Partnerschaft bestehe. Bei Andreas Findeisen, Chef in Kaltenkirchen, lief Stehr gleich offene Türen ein. Findeisen unterstützt gerne und regelmäßig Produzenten aus der Region und hat unter anderem TK-Pizza aus Tangstedt und Eis aus Bargteheide im Angebot. Das Probe-Bier schmeckte – und Stehr konnte 20 Kästen Bier nach Kaltenkirchen liefern. Innerhalb kurzer Zeit war es ausverkauft. Vier Wochen und es gab kein Stehr Bräu mehr.

Die ersten 30 Kisten mit Stehr Bräu hat Jan Stehr noch selbst etikettiert. Quelle: Nicole Scholmann

Auch im Restaurant Aurora in Ulzburg am Rathaus wird das Henstedt-Ulzburger Bier ausgeschenkt. Außerdem wird Jan Stehr beim Hoffest auf dem Hof Reiherstieg (Reiherstieg 1) am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 17 Uhr das alkoholische Getränk anbieten. „Frisch gezapft“, wie er verspricht.

Im Juni kommt Nachschub, denn die Produktion von Stehr Bräu läuft wieder auf Hochtouren. Diesmal werden in einer Berliner Brauerei 3500 Liter Stehr Bräu hergestellt. Am Preis will Jan Stehr noch schrauben. Die erste Charge wurde mit vier Flaschen für 9,99 Euro verkauft. „Ich weiß, dass das noch zu teuer ist. Das soll kein elitäres Bier werden“, sagt er. Neben dem klassischen Pils plant er weitere Geschmacksrichtungen. Für Jan Stehr ist eines besonders wichtig: „Mein Bier muss aus dem Glas getrunken werden. Sonst beraubt man sich doch eines Geschmackserlebnisses!“