Kaltenkirchen

Bauwerke, Landschaften, Fahrzeuge, Figuren, Technik, Bilder und sogar ganze Welten aus kleinen, bunten Bausteinen: In der Marschweghalle in Kaltenkirchen zeigten Lego-Fans am Wochenende auf 1000 Quadratmetern ihre neuesten Werke – und zogen damit tausende Besucher, jung und alt, in den Lego-Bann.

Bereist zum sechsten Mal stellte die „Stein Hanse“ ihre Legowelten in Kaltenkirchen aus. Allerdings gab es coronabedingt eine zweijährige Pause. „Die wurde von uns allen kreativ genutzt. Es sind viele neue Modelle entstanden, die wir hier zeigen“, sagte Martin Horn, Vorsitzender der Stein Hanse. Der Henstedt-Ulzburger hatte den Lego-Verein 2014 gegründet: „Wir fördern die Kunst und Kultur des Legobauens“, so Horn. Dass dem Verein das gelingt, zeigte auch dieses Jahr wieder der große Besucheransturm. Tausende seien gekommen, meinte Horn. Die genaue Besucherzahl werde erst noch ermittelt.

Geduld war auf jeden Fall nötig, um in die Marschweghalle zu gelangen: Zeitweise war die Besucherschlange vor der Halle hunderte Meter lang. Und das lag nicht nur an der begrenzten Eintrittszahl von 500 Personen, die gleichzeitig in die Halle durften. Immer mehr Autos fuhren im Laufe des Sonntags in den Marschweg, dort staute sich der Verkehr, Parkplätze gab es so gut wie keine mehr.

Lange Schlange vor dem Eingang – doch das Warten lohnte sich

Doch wer erstmal drin war, wurde belohnt. 350 verschiedene Lego-Modelle konnten bestaunt werden. Und diese weckten bei den Erwachsenen Kindheitserinnerungen und füllten bei den Kindern wohl schon den nächsten Wunschzettel, auf jeden Fall wurde in allen Altersgruppen die Kreativität angefacht. „Mario habe ich früher auf Nintendo gespielt“, erzählte Ulrike Vatter als sie die Lego-Mario-Welt sieht – auch ein Novum in diesem Jahr. Zusammen mit Sohn Julian (9) kam sie aus Hasloh zur Stein Hanse, zum ersten Mal: „Tolle Sache, das lohnt sich. Auch die Eintrittspreise sind okay.“

Ulrike Vatter und Sohn Julian (9) kamen extra aus Hasloh, um sich die Ausstellung anzuschauen. Die Lego-Stadt hatte es ihnen besonders angetan. Quelle: Sylvana Lublow

Mehr als 100 Helfer und Austeller haben einen ganzen Tag gebraucht, um die Ausstellung aufzubauen. Mit dabei waren auch die Stein-Hanse-Mitglieder Timo Will aus Braunschweig und Clemens Spierling aus Hamburg – beide, na klar, große Lego-Fans. „Ich fand das als Kind schon toll. Und später dann, als ich mein eigenes Geld verdient habe, konnte ich mir endlich die Sets kaufen, die ich schon immer haben wollte“, erklärte Clemens Spierling. Die Leidenschaft sei ungebrochen – und seine Ehefrau hätte er damit auch schon angesteckt. „Sie hat sich das Lego-Haus von ’Kevin allein zu Haus’ kurz vor Weihnachten gekauft.“

Auch für Erwachsene ein tolles Hobby

Timo Will betonte, dass bei ihm zu Hause das Wohnzimmer für Lego tabu sei, „dafür steht ganz viel in der Küche.“ Als er seinen Kollegen von seinem Hobby erzählte, sei er erstmal ausgelacht worden“, erinnerte sich Will: „Aber als sie dann mal so eine Ausstellung sahen, hörte man nur ’Das hatte ich als Kind auch’. Und schon waren sie angefixt.“ Lego fasziniert Groß und Klein – das war auch am Wochenende deutlich erkennbar. Sogar echte Technik-Freaks kamen auf ihre Kosten. Nicht nur beim großen Fuhrpark, in dem die Aussteller zeigten, was ihre Bagger, Feuerwehrautos und Busse so drauf hatten. Vor allem das ganz neue Highlight, die „Great Ball-Contraption“ (übersetzt: tolles Ballgerät) zog die Besucherinnen und Besucher in den Bann. Auf der fünf mal zehn Meter großen Anlage wurden kleine Bälle auf verschiedenste Arten in einem Kreislauf transportiert. Zuzuschauen hatte fast etwas Meditatives.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der gute Zweck kam nicht zu kurz: Wer wollte, konnte sich am Ausgang eigens dafür bedruckte Legosteine in den Ukraine-Farben und mit einer Friedenstaube darauf gegen eine Spende mitnehmen. Der Erlös kommt den ukrainischen Flüchtlingen zu Gute.