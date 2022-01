Kaltenkirchen

Es ist mittlerweile auch im Rathaus Kaltenkirchen ein beliebte Tradition: Die Sternsinger kommen ins Rathaus, erteilen ihren Jahressegen „Christus segne dieses Haus“ und schreiben das symbolische Kreidezeichen an die Tür des Ratssaals. In diesem Jahr kamen sie zu viert, es gab kein Singen und auch nur einen recht kurzen Segensspruch – wegen Corona.

Gutes Gefühl, den Segen zu erhalten

Nichtsdestotrotz: „Der Besuch der Sternsinger ist wieder ein schönes Ereignis und es ist ein gutes Gefühl, dass das Rathaus im Sinne der hier lebenden Menschen den Segen erhält“, sagt Bürgermeister Hanno Krause. Für die Sternsinger gab es ein paar Naschereien – und natürlich eine Geldspende von 100 Euro. „Nicht allen Menschen auf der Welt geht es so gut wie uns hier in Deutschland. Deswegen ist Hilfe wichtig, durch Geldspenden aber auch durch Entwicklungshilfe vor Ort“, so Krause.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der Sternsinger in diesem Jahr. Sie wollen damit auf die Gesundheitsversorgung der Kinder in Afrika aufmerksam machen, wo täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Erkrankungen sterben.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die gesammelte Spenden werden in Projekte gesteckt, die sich um die Gesundheit dieser Kinder kümmern. Die Kaltenkirchener Sternsinger haben in diesem Januar 1200 Euro gesammelt.