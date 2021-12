Großenaspe

Grundstücks- und Hausbesitzer in Großenaspe müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Seit elf Jahren hat die Gemeinde ihre Hebesätze für die Grundsteuer A (agrarisch genutzter Boden) die Grundsteuer B (baulich genutzter Boden) und die Grunderwerbssteuer nicht mehr erhöht. In ihrer jüngsten Gemeindevertretersitzung hat sie diese nun an die Nivellierungssätze des Finanzamtes angenähert, allerdings erst nach einer teils heftig geführten Diskussion.

Anhand von Grundstücksgröße und Wertigkeit werden durch die Finanzverwaltung Messbeträge für Grundstücke festgelegt. Diese werden dann mit den Nivellierungssätzen multipliziert, um daraus die Kosten für die Eigentümer festzulegen. Die Nivellierungssätze des Finanzamtes liegen in Großenaspe derzeit bei 380 Punkten für die Grundsteuern A und B und bei 425 Punkten für die Gewerbesteuer.

Den Gemeinden obliegt es, die Sätze selbst festzulegen und mit diesen sogenannten Vervielfältigern zu bestimmen, wieviel an Steuern Grundbesitzer zu bezahlen haben. Damit sind die Gemeinden in der Lage, die Höhe ihrer Einnahmen zu steuern.

Mehrkosten für Großenasper liegen bei zehn Prozent

Bisher lagen die Sätze in Großenaspe bei 330 Punkten für die Grundsteuer A und B und bei 350 Punkten für die Gewerbesteuer. Für das kommende Jahr wurden sie auf 360 für die Grundsteuern und auf 380 für die Gewerbesteuer angehoben. Dieses bedeutet für Grundbesitzer Mehrkosten von rund zehn Prozent.

Ein Gemeindevertreter nannte gegenüber kn-online als Beispiel seine beiden Häuser. Bei einem sehr neuen Haus liegt der Messbetrag bei 139,95 Punkten. Multipliziert mit dem bisherigen Hebesatz hat er dafür 461,84 Euro im Jahr an Grundsteuer zu bezahlen. Aufgrund des künftigen Hebesatzes werden es 502,20 Euro, also 40,36 Euro mehr im Jahr. Beim zweiten Haus, älteren Haus liegt der Messbetrag bei 77,31 Punkten. Daraus ergibt sich eine Grundsteuer von 255,12 Euro pro Jahr, künftig werden es 278,32 Euro, also 23,20 Euro Mehrkosten im Jahr sein.

Jens Schümann (CDU) lehnte Erhöhungen ab

Für Gemeindevertreter Jens Schümann (CDU) kommt diese Steuererhöhung zu Unzeiten, da derzeit auf Mieter, auf die die Grundsteuer umgelegt wird, derzeit unter anderem mit zusätzlichen Heizkosten belastet werden. „Ich muss in meinen Wohnungen die Heizkosten teilweise verdoppeln“, unterstrich er seine Ablehnung. „Wie soll der kleine Bürger das schaffen? Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Man sollte dann lieber Projekte wie das Gemeindehaus um zwei Jahren verschieben“, meinte er.

„Wir müssen mit der moderaten Erhöhung mitgehen“, widersprach ihm sein Fraktionskollege Tobias Hübscher. Und auch Bürgermeister Torsten Klinger und der Vorsitzende des Planungs- und Maßnahmenausschusses (PUMA), Bernd Konrad (beide CDU), waren sich einig, dass in Anbetracht der vielen Projekte, die auf die Gemeinde in den nächsten Jahren zukommen, wie die Erweiterung des Kindergartens, der Bau des Dorfhauses, die Erneuerung des Wasserwerkes, auf diese zusätzliche Einnahme von 100.000 Euro pro Jahr nicht verzichtet werden dürfe.

Großenaspe plant große und teure Projekte

Rund zwölf Millionen Euro Investitionen hat die Gemeinde für die nächsten drei bis vier Jahre geplant. Sieben bis siebeneinhalb Millionen Euro müssen nach Auskunft von Walther Hadeler, Kämmerer der Amtsverwaltung, über Kredite finanziert werden.

Als weiteres Argument für die Steuererhöhung nannten die Befürworter den möglichen Wegfall von erheblichen Zuschüssen, wenn die Gemeinde nicht ihre Möglichkeiten zur Geldeinnahme ausschöpft. Es gebe derzeit zwar noch keinen konkreten Anlass, es sei aber damit zu rechnen, so Klinger. Auf die Frage von Holger Altenscheidt (BfB), ob schon durch die moderate Erhöhung der Steuern die Gefahr abgewendet wird, dass künftig Zuschüsse gestrichen werden, antwortete Bürgermeister Torsten Klinger: „Ja, wir haben uns dann den Nivellierungssätzen wieder angenähert, so wie es das Gesetz verlangt.“

Die Rücklagen der Gemeinde seien schnell aufgebraucht, wand Friedrich-Karl Ulrich (SPD) ein, dem die Erhöhung sogar zu wenig erschien. „Wir müssen vorausschauend denken“, meinte er.

Arne Konrad (BfB) erinnerte daran, dass die Bürger in anderen Gemeinden sich an Straßenbaumaßnahmen finanziell beteiligen müssen. „Wir haben keine Straßenbausatzung, wenn ja, würde es richtig teuer für die Bürger“, relativierte Konrad die vergleichsweise geringe Kostenerhöhung für die Bürger durch die Erhöhung der Steuern.

Bei zwei Ablehnungen und zwei Enthaltungen wurden die Steuererhöhungen beschlossen.