Großenaspe

Im August sind die kleinen Störche ausgewachsen. In dieser Zeit beginnt ein sehenswertes Schauspiel an der Gehegefläche des weißfarbigen Rotwildes im Wildpark Eekholt. Hier befindet sich traditionell der Sammelplatz der freilebenden Weißstörche und so ist es auch in diesem Jahr. „Es ist es eine Augenweide, wenn viele Störche angeflogen kommen, sich auf der Fläche versammeln, ihre gemächlichen Spazierrunden durch die Gruppe des weißen Rotwildes machen, und dann in einem großen Schwarm abheben, wenn der Tierpfleger mit dem Futtereimer kommt“, berichtet Wildpark-Geschäftsführer Wolf von Schenck.

Auch ein Schwarzstorch hat sich dazu gesellt. Er ist eigentlich ein im Wald lebender Einzelgänger. Quelle: Wolf von Schenck

„Sobald niemand mehr zu sehen ist, genießen die Störche den frisch gehäckselten Fisch und legen sich Kraft und Reserven für die kommende weite Reise in das Winterquartier an“, so der Wildparkchef. In den vergangenen Jahren waren es zeitweise bis zu 100 Störche. Etwas ganz Besonderes ist auch, dass zwischen den Weißstörchen ein sehr selten zu beobachtender Schwarzstorch seinen Aufenthalt gewählt hat, der als eigentlicher Waldbewohner eher heimlich und verborgen lebt. Mitte bis Ende August verlassen die Störche bei einer stabilen Wetterlage unsere Region. Sie nutzen die Thermik. „Manchmal fliegen sie, von uns unbemerkt, nachts los“, so von Schenck.

Wetterkapriolen erschwerten die Aufzucht

Die Storchensituation in Schleswig-Holstein habe sich in diesem Jahr zunächst gut entwickelt. Es wurden mehr Brutpaare als im Vorjahr gezählt, erklärte von Schenck. Aufgrund der ungünstigen Wetterlage und einem entsprechend schlechten Mäusejahr gab es jedoch insgesamt weniger Nachwuchs. Kaltes, trockenes Wetter mit viel Wind zur Schlupfzeit und spätere Starkregenfälle brachten weitere Ausfälle bei den Jungtieren.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders im Wildpark Eekholt, wo sowohl wilde als auch im Gehege lebende Störche brüteten. Insgesamt wurden hier 20 Jungstörche aufgezogen – „ein gutes Ergebnis und eine wertvolle Unterstützung der Weißstorchpopulation“, meint der Wildparkchef.