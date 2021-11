Bad Segeberg

Die Familie Levy ist heimgekehrt – symbolisch, nach fast 90 Jahren, in denen sie in alle Winde verstreut war. Seit Montag erinnern elf neue Stolpersteine an jüdische Menschen, die einst mitten in der Stadt lebten und arbeiteten, bis sie von den Nazis vertrieben, einige von ihnen auch ermordet wurden. Verlegt worden sind die Steine im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Kurhausstraße 9, wo Adolf Levy und seine Frau Johanna (geborene Wolf), lange ein kleines Warenhaus betrieben, in dem sich inzwischen die Galerie Peters befindet. Auch das Gebäude der benachbarte Löwe-Apotheke gehörte einst der alteingesessenen Segeberger Familie, deren Nachwuchs ausnahmslos hier geboren wurde.

34 Stolpersteine an zwölf Standorten

Mit den Steinen für Mutter Johanna und zehn ihrer Kinder liegen im Stadtgebiet nun insgesamt 34 Exemplare dieser „ganz neuen Qualität von Erinnerungskultur“, wie die stellvertretende Vorsitzende der neuen Jüdischen Gemeinde, Ljudmila Budnikov, in ihrer Würdigung sagte. „An zwölf verschiedenen Standorten“, ergänzte der Initiator und lokale Begleiter der Stolperstein-Aktionen, der Heimathistoriker Axel Winkler.

Und auch wenn mit Bürgervorsteherin Monika Saggau und Bürgermeister Toni Köppen die beiden wichtigsten Repräsentanten der Stadt Bad Segeberg gekommen waren, standen – neben den Levys – doch andere im Mittelpunkt: Schülerinnen und Schüler der Dahlmannschule, die mit ihrer Lehrerin Charlotte Düwell einen wesentlichen Part der Feierstunde übernommen hatten.

Kurse Darstellendes Spiel der Dahlmannschule

Die Jugendlichen aus den Kursen Darstellendes Spiel der Klassenstufen zehn und elf (E und Q1) präsentierten die sehr unterschiedlichen Schicksale sämtlicher Familienmitglieder in einer eindringlichen Szene. „Schöner kann man eine traurige Geschichte nicht zeigen“, lobte Winkler, der bekannte, dass ihm angesichts der Inszenierung erstmals die Worte fehlten.

Von Nazis weggebracht und verschleppt: Schülerinnen und Schüler der Dahlmannschule präsentierten die Schicksale der Familienmitglieder als Szenisches Spiel. Quelle: Thorsten Beck

Eines wurde bei der kleinen, erzählerisch begleiteten Vorstellung jedenfalls mehr als deutlich: Um eine Familie auf immer zu zerstören, muss man nicht alle ihre Mitglieder töten. Im Fall der Levys überlebten unter anderem der Vater, der 83 Jahre alt wurde, und einer der Söhne, der noch rechtzeitig nach Shanghai ausgereist war.

Bild der Familie von Anna Roschkowski präsentiert

Der Öffentlichkeit präsentiert wurde bei dieser Gelegenheit auch ein Bild, das die Familie Levy zeigt und von der Elftklässlerin Anna Roschkowski gemalt worden ist. Sie habe es auf Eigeninitiative hin angefertigt, als sie von der tragischen Geschichte hörte, erzählte die Gymnasiastin, die in der Oberstufe – wenig überraschend – das künstlerische Profil gewählt hat. Etwa sechs Stunden lang habe sie an der Ausführung des Werkes gesessen, nachdem die Idee erst einmal Gestalt angenommen hatte.

Das Bad Segeberger Gymnasium ist so etwas wie der offizielle Kooperationspartner der Aktion und hatte sich zuletzt bereits an der Verlegung von 13 Stolpersteinen im Stadtgebiet mit Rundgang, Musik und Schauspiel beteiligt; unter anderen an der Lübecker Straße 2, wo seit Kurzem das neue Denkmal für die frühere Synagoge steht, deren Fassade mit Hilfe einer Stahlkonstruktion nachempfunden worden ist.

Gesellschaft darf niemals nachlassen

Diesen Anblick, den er nun tagtäglich aus dem Fenster seines Büros im Rathaus habe, nahm Bürgermeister Köppen zum Aufhänger für einige mahnende Worte. Antisemitische Anschläge und Straftaten machten immer wieder auf dramatische Weise deutlich, dass die Gesellschaft niemals nachlassen dürfe, an die Nazi-Gräuel zu erinnern. Das Thema sei aktueller denn je, Zivilcourage daher von allen gefordert.

Die Feierstunde in der Fußgängerzone wurde musikalisch umrahmt. Quelle: Thorsten Beck

Es sei dabei ein guter Weg, ehemalige jüdische Mitbürger erst einmal aus ihrer jahrzehntelangen Anonymität herauszuholen, indem ihnen ihre Namen zurückgegeben würden. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, zitierte Ljumila Budnikov aus dem Talmud. Das Besondere an den Stolpersteinen im Vergleich zu klassischen Gedenkstätten sei, dass sie dort lägen, wo Menschen heute leben. „Und sie liegen dort, wo Menschen einst gelebt haben – an ihrem letzten selbst gewählten Wohnsitz.“

Dank an Ulf und Sabine Peters

Axel Winkler hob in diesem Zusammenhang ausdrücklich Ulf und Sabine Peters hervor, die nicht nur der Verlegung der Steine unmittelbar vor dem Eingang ihres Geschäftes zugestimmt hätten, sondern auch noch der Aufstellung von Info-Tafeln, die bald das Schicksal der einstigen Bewohner erzählen sollen. Ganz schwach ist der Name Adolf Levy auch heute noch außen am Gebäude zu lesen.

Mutter Johanna und zehn Kinder: Elf neue Stolpersteine für die Familie Levy wurden an der Kurhausstraße verlegt. Quelle: Thorsten Beck

Anteilnahme und Interesse der Bad Segebergerinnen und Bad Segeberger seien generell groß, wie Winkler betont. Ein einziger Aufruf im November 2019 habe ausgereicht, um das Geld für 25 Steine zusammenzubekommen. Eines dieser Exemplare kostet 120 Euro.

Die individuelle Ausgestaltung liegt dabei ganz in den Händen des Erfinders, des Künstlers Gunter Demnig. Er selbst habe nicht extra nach Bad Segeberg kommen können, berichtete Axel Winkler. „Wegen der vielen Verschiebungen wegen der Corona-Pandemie hat er natürlich gerade eine Menge abzuarbeiten.“

Firma Specht schickt Handwerker

Und was wäre ein solcher historischer Akt ohne Leute vom Fach: Die Bad Segeberger Firma Specht, die schon die vorigen Verlegungen kostenfrei begleitet hatte, schickte erneut einen Mitarbeiter. Mike Dose sorgte dafür, dass die Steine auch wirklich fachgerecht in den Boden kommen. Denn schließlich sollen die Menschen zwar darüber stolpern, aber nicht lang hinschlagen: „Das Stolpern passiert im Kopf“, wie Ljudmila Budnikov es formulierte.

Und als einer aufmerksamen Dahlmannschülerin im letzten Moment auffiel, dass die Steine der besseren Lesbarkeit halber lieber um 180 Grad gedreht werden sollten, legte der Handwerker ohne zu murren noch einmal Hand an.