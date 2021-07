Auf einer Wiese am Bad Bramstedter Wasserwerk hatten sich in den unverhofft mehr als 30 Störche eingefunden. Evelin Geisler gelang ein Foto davon. Die Tiere fanden auf der Wiese reichlich Nahrung, aber die Zusammenkunft deutet auch darauf hin, dass die Reise in den Süden bevorsteht.