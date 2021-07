Bad Segeberg

Die Verkehrsteilnehmer in Bad Segeberg müssen sich auf weitere Behinderungen einstellen.Auch in den kommenden zwei Monaten wird in der Straße An der Trave nahe der B432 und Möbel Kraft gebaut. Das zieht Vollsperrungen nach sich.

Der Zweckverband Mittelzentrum Bad Segeberg/Wahlstedt saniert ab Montag, 12. Juli, die Kanalisationen in der Straße An der Trave zwischen B432/Mühle und der Einmündung An den Fischteichen.

Bauarbeiten bis Mitte September

Die Arbeiten sollen planmäßig bis Mitte September dauern, teilte Bürgermeister Toni Köppen mit. Der Bereich ab der Einmündung B432/Mühle bis zur Einmündung Riihimäkistraße wird ab Baubeginn voll gesperrt. Bislang war lediglich die Zufahrt von der Hamburger Straße wegen der Bauarbeiten nicht möglich.

Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen bat um Verständnis für die Bauarbeiten. Quelle: Thorsten Beck

Diese Vollsperrung dauert etwa sechs Wochen, erläutert Nils Petersen von der Stadtverwaltung Bad Segeberg. Der Einmündungsbereich Lohmühlenweg wird ab Montag, 19. Juli, voll gesperrt. „Somit ist der Lohmühlenweg eine Sackgasse, die dann über die Rantzaustraße erreicht werden kann.“

Außerdem wird es im Verlauf der Straße An der Trave punktuell zu Einengungen kommen. Der Grund: Die Technik für die Sanierung muss direkt an den Schächten stehen.

Denn die Abwasser- und Regenentwässerungskanäle werden nicht in offener Bauweise saniert. Es wird also nicht die komplette Straße aufgebaggert. Das wäre schwierig und aufwendig. Die Rohre liegen sieben Meter tief im Erdreich, erklärt Petersen.

Rohr-in-Rohr-Sanierung

Zum Einsatz kommt die sogenannte Schlauchliner-Technik. Hierzu wird von einem Schacht aus ein neues flexibles Rohr in die Leitungen eingeführt. Innen verlegt, wird das Rohr aufgeblasen, damit es das alte, beschädigte Rohr ausfüllt. Das neue Rohr hat eine spezielle Beschichtung, die anschließend mit UV-Licht ausgehärtet wird.

Zwar hat die Kanalisation nun einen geringfügig geringeren Durchmesser. Allerdings wird der Durchfluss dadurch nicht gehemmt. Denn gleichzeitig sind die Innenwände des neuen Rohres glatter.

Rohre bis zu einem Meter dick

Verlegt sind in der Straße An der Trave sowohl Abwasserleitungen als auch Regenentwässerungsleitungen. Sie haben Durchmesser zwischen 20 Zentimeter und einem Meter. An etlichen Stellen sind die Rohre erheblich beschädigt.

Der Zweckverband Mittelzentrum investiert 670.000 Euro. Das Geld wird etwa über die Abwassergebühren aufgebracht. Spezielle Anliegerbeiträge werden laut Stadt nicht erhoben.

Von Schacht zu Schacht

Der Bautrupp wird sich von Schacht zu Schacht vorarbeiten. An der Einmündung Lohmühlenweg wird Pumptechnik installiert. Während der Bauarbeiten in den jeweiligen Abschnitten wird das Abwasser umgeleitet. An den Regenwasserrohren kann nur gearbeitet werden, wenn es in den Stunden darauf trocken bleibt.

Schon jetzt ist die Straße An der Trave wegen der Vorbereitungsarbeiten zum Teil halbseitig gesperrt. So mussten Schächte freigelegt werden, oder sind noch Schächte zu setzen.

Grundstücke zu erreichen

Die Anlieger der Straße sollen zu jeder Zeit ihre Grundstücke erreichen können, versichert Nils Petersen. Bürgermeister Toni Köppen hat die Bürger wegen der Unannehmlichkeiten um Verständnis gebeten.