Im August 2019 entschied das Oberverwaltungsgericht Schleswig, dass die Straßenausbausatzung der Gemeinde Oersdorf nichtig ist. Die Kläger erhielten ihr Geld zurück, was sie für den Ausbau der Straße am Sandberg gezahlt hatten. Bürger, die auf die Richtigkeit der Bescheide vertrauten und brav bezahlten, schauen hingegen bis heute in die Röhre.