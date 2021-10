Bad Bramstedt

Schon seit dem Frühjahr 2019 wird im Straßenzug Landweg/Bimöhler Straße gebaut, Autofahrer müssen lange Umwege über die Ortsumgehung in Kauf nehmen. Nun konnte ein weiterer Abschnitt für den Anliegerverkehr freigegeben werden.

Am vergangenen Wochenende wurde der Abschnitt vom Bahnübergang bis zur Einmündung des Warnemünderings in die Bimöhler Straße asphaltiert. Jetzt stehen noch Restarbeiten an. „Beispielsweise müssen die Kanalschächte noch auf die Höhe der Fahrbahn gebracht werden“, erklärt Telse Witten vom Bauamt der Stadt. Anlieger können aber schon durchfahren.

Damit ist für die Anwohner der Bimöhler Straße und des Neubaugebietes südlich der Bimöhler Straße eine erhebliche Erleichterung eingetreten. Um in die Innenstadt zu gelangen, mussten sie monatelang den Umweg über die Ortsumgehung nehmen, um über Lohstücker Weg oder Kieler Straße ins Stadtzentrum zu fahren. Nun können sie den direkten Weg nehmen.

Kreisstraße bleibt für Durchgangsverkehr gesperrt

Für den Durchgangsverkehr bleibt die Kreisstraße 111 aber weiterhin gesperrt, wohl noch für etliche Monate, denn nun steht der Abschnitt vom Warnemündering bis „Dibberns Hoff“ an. Der Asphalt ist bereits abgefräst, die Bürgersteige zum Teil schon fertig. Für die Anlieger ist die Straße nur noch eingeschränkt befahrbar und das wird wohl auch bis zum Frühjahr so bleiben. Bevor neuer Asphalt auf die Fahrbahn kommt, muss die gesamte Kanalisation erneuert werden.

Als letzter Bauabschnitt wird dann im Frühjahr 2022 der Bereich von „Dibberns Hoff“ bis zum Ortsausgang folgen. Ende 2022 soll der Straßenzug komplett saniert sein. Den Zeitplan konnte das Bimöhler Bauunternehmen Gottwald bisher einhalten. Im Landweg war es zwar zu einigen Verzögerungen gekommen, dafür ging es im ersten Abschnitt in der Bimöhler Straße schneller als geplant.

460 Anlieger müssen Beiträge bezahlen

Die Bauarbeiten hatten 2019 an der Kirchenkreuzung im Landweg begonnen. Die Sanierung hatte auch wegen der hohen Ausbaubeiträge für viele Diskussionen gesorgt, die letztlich sogar zu einer Absenkung der Beitragssätze geführt hatten. Rund 460 Grundstückseigentümer sollen 960.000 Euro bezahlen, durchschnittlich also 2000 Euro. Einfamilienhausbesitzer, von denen es an der Bimöhler Straße viele gibt, sind allerdings mit deutlich höheren Beiträgen dabei.

Die Kosten für die Sanierung waren 2019 auf 7 Millionen Euro geschätzt worden. Das war vor der Pandemie und bevor Preise für Baumaterialien durch die Decke gingen. Ob die 7 Millionen reichen werden, ist wohl unwahrscheinlich. Wie Telse Witten erläutert, werde Abschnitt für Abschnitt abgerechnet. Erst am Ende stehe dann fest, wie teuer es wird. Außerdem seien an den Kosten neben den Anliegern und der Stadt auch der Kreis Segeberg, Versorgungsunternehmen und die Stadtentwässerung beteiligt. Der Kreis kommt für die Fahrbahndecke und auch für den Bürgersteig auf der Südseite der Bimöhler Straße auf, weil hier das Radfahren erlaubt werden soll.