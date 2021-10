Fuhlendorf

Am Sonntag, 17. Oktober, wird in Fuhlendorf angestoßen auf die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt. „Wir sind acht Monate früher fertig als geplant und billiger wird es auch noch“, sagt Bürgermeister Jürgen Schümann. Mit Bratwurst und Hüpfburg soll das gefeiert werden.

Bevor die Bauarbeiten auf der Kreisstraße 32 in Fuhlendorf im Juli 2020 begannen, hatten sich die rund 400 Fuhlendorfer auf zwei Jahre Bauzeit eingerichtet. Die gesamte Kanalisation unter der Fahrbahn mit einer Länge von 1,2 Kilometern musste erneuert werden. Da auch der Asphalt brüchig war, wurde daraus eine Komplettsanierung. „Schon nach der Ausschreibung stand fest, dass wir rund 200.000 Euro unter den vom Ingenieurbüro geschätzten Kosten liegen werden“, sagte Schümann. Daraufhin entschied die Gemeindevertretung, auch sämtliche Bürgersteige in der Hauptstraße mit einer Länge von 1,3 Kilometern zu erneuern. Statt kaputtem Asphalt liegt dort nun Betonpflaster.

Bürgermeister kochte für die Baubeteiligten

Trotz der Mehrarbeit konnten die Arbeiten acht Monate früher abgeschlossen werden. In diesen Tagen stehen nur noch einige Restarbeiten an. Schümanns Rezept für den raschen Baufortschritt: „Man muss mit den Leuten reden.“ Alle 14 Tage gab es bei ihm auf der Terrasse eine Baubesprechung mit Vertretern des Bauunternehmens Gottwald, dem Ingenieur und Mitarbeitern des Kreises Segeberg. Samt Verköstigung. „Ich hab’ auch mal selbst gekocht“, erzählt der Bürgermeister. Am Ende gelang es ihm sogar, den Kreis davon zu überzeugen, auch die Fahrbahn der K32 außerhalb Fuhlendorfs bis zur Landesstraße 122 (Bad Bramstedt – Brokstedt) zu erneuern.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Auf die Gemeinde, die für Bürgersteige und Kanalisation zuständig ist, entfallen rund 1,1 Millionen Euro. 1,4 Millionen Euro trägt der Kreis, der für die Fahrbahndecke mit einer Gesamtlänge von 2,5 Kilometern aufkommen muss.

Radfahrfreundliche Bankettenbefestigung

Außerhalb des Orts, und zum Teil auch innerhalb, wurden die Banketten mit Rasengittersteinen befestigt. „Wir haben aber eine Variante gewählt, die für Radfahrer ungefährlich ist“, erklärt Schümann. Er hat den Verkehrsausschuss des Wege-Zweckverbandes eingeladen, sich diese Steine anzusehen. Der Verband war in die Kritik von Radfahrern geraten, weil er zur Bankettenbefestigung sogenannte Noppensteine verwendet, die Sturzgefahren bergen.

Anstatt Noppensteine, die Radfahrer gefährden, wurde eine andere, ungefährliche Variante der Bankettenbefestigung gewählt, die auch schweren Treckern standhalten soll. Quelle: Einar Behn

Die frühzeitige Fertigstellung der Ortsdurchfahrt wird am Sonntag ab 11 Uhr gefeiert. An der Ecke Dorfstraße/Hauptstraße gibt es dann Gegrilltes und Getränke jeweils für 1 Euro. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Sollte es regnen, wird die Feier in die Scheune von Tannenbaumzüchter Jürgen Schümann verlegt. Eingeladen sind nicht nur die Bürger und Bürgerinnen, die manche Unannehmlichkeit hinnehmen mussten, sondern auch die Mitarbeiter der Firma Gottwald, das Ingenieurbüro und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die alle dazu beigetragen hätten, dass „es reibungslos geklappt hat“, so Schümann.

Übrigens: Straßenausbaubeiträge wie in Bad Bramstedt, wo die Anlieger von Landweg und Bimöhler Straße kräftig an den Kosten der zurzeit laufenden Sanierung beteiligt werden, gibt es in Fuhlendorf nicht. „Das finde ich ungerecht“, sagt Schümann. „Schließlich kann ja jeder Straße und Bürgersteig benutzen.“